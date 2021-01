თბილისი სოხუმს ხანძრის ჩაქრობაში დახმარებას სთავაზობს

საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება ოკუპირებული აფხაზეთის ხელმძღვანელობას რეგიონში გაჩენილი ხანძრის კერების ჩაქრობაში დახმარებას სთავაზობს. 8 იანვარს გამართულ ბრიფინგზე შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა, თეა ახვლედიანმა აფხაზეთში გაჩენილი ხანძრის გამო საქართველოს მთავრობის სახელით წუხილი გამოხატა და აღნიშნა, რომ თბილისი მზად არის ცეცხლის კერების ლიკვიდაციაში „კონკრეტული გზებით, მათ შორის, ვერტმფრენის საშუალებით“ ჩაერთოს.

უკვე მეხუთე დღეა, რაც აფხაზეთში ხანძარს ებრძვიან. რეგიონში ხანძრის პირველი კერა 4 იანვარს გაჩნდა, რა დროსაც ცეცხლი გალის რაიონის 9 სოფელს მოედო. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ყველაზე მეტად სოფელი ზემო ბარღები დაზარალდა, სადაც სამი საცხოვრებელი სახლი დაიწვა. ხანძარი იყო ოჩამჩირისა და გუდაუთის რაიონებშიც. ამჯერად, ხანძრის ჩაქრობას გაგრაში ცდილობენ. ოკუპირებული რეგიონის ხელმძღვანელობა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან შეთავაზებულ დახმარებაზე უარს ამბობს და აღნიშნავს, რომ ამის საჭიროება არ არსებობს.

სახელმწიფო მინისტრის განცხადებით, 5 იანვარის დილიდან „ხანძარსაწინააღმდეგო სამუშაოებში ჩართულობის მზადყოფნის დადასტურების მიზნით“, ცხელი ხაზი რამდენჯერმე ამოქმედდა და „დე ფაქტო ხელისუფლების წარმონადგენლებთან“ ორმხრივი, უწყვეტი კომუნიკაცია ამ დრომდე მიმდინარეობს.

„ხანძრის გაჩენის პირველივე საათებიდან ჩვენ დავაფიქსირეთ მზაობა. [აფხაზეთის ხელმძღვანელობისთვის] შეთავაზებულ იქნა დახმარების კონკრეტული გზები და ჩვენ ველით კონკრეტულ პასუხს, რომ დაუყოვნებლივ ჩავერთოთ ამ სამუშაოებში“, – განაცხადა ახვლედიანმა.

„სამწუხაროდ, ჩვენ მიმდინარე ოკუპაციის რეჟიმში ვიმყოფებით და აქედან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას არ აქვს ეფექტური წვდომა ოკუპირებულ რეგიონებზე“, – დაამატა მან.

ოკუპირებული აფხაზეთისთვის ხანძრის ჩაქრობაში „ნებისმიერი მიმართულებით დახმარების გაწევის“ მზაობა დღეს კიდევ ერთხელ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურშიც დააფიქსირეს.

