Тбилиси предлагает Сухуми помощь в тушении пожара

Центральные власти Грузии предлагают помощь руководству оккупированной Абхазии в тушении пожаров в регионе. На брифинге 8 января государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани от имени правительства Грузии выразила озабоченность по поводу пожара в Абхазии, отметив, что Тбилиси готов подключиться к ликвидации очагов пожара «конкретными способами, в том числе с помощью вертолета».

Уже пятый день в Абхазии борются с пожаром. Первый очаг пожара в регионе появился 4 января, когда пламя охватило 9 сел Гальского района. По сообщению местных СМИ, больше всего пострадало село Земо Баргеби, где сгорели три жилых дома. Пожары были также в Очамчирском и Гудаутском районах. В настоящий момент пытаются потушить пожар в Гагра. Руководство оккупированного региона отказывается от помощи центрального правительства Грузии и отмечает, что в ней нет необходимости.

По словам госминистра, с утра 5 января «в целях подтверждения готовности к тушению пожара» несколько раз была активирована «горячая линия» и до настоящего момента продолжается двусторонняя, беспрерывная коммуникация с «представителями де-факто правительства».

«С первых же часов появления пожара мы выразили свою готовность. «(Де-факто правительству) были предложены конкретные пути помощи, и мы ожидаем конкретного ответа, чтобы немедленно подключиться в эти работы», — сказала Ахвледиани.

«К сожалению, мы находимся в режиме текущей оккупации, и поэтому центральная власть Грузии не имеет эффективного доступа в оккупированные регионы», — добавила она.

Сегодня Служба государственной безопасности также в очередной раз выразила готовность «оказать помощь в любом направлении» в тушении пожара в оккупированной Абхазии.

