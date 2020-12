უცხოელი ლიდერები გახარიასა და თალაკვაძეს თანამდებობებზე ხელახლა არჩევას ულოცავენ

საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის 30 დეკემბრის ინფორმაციით, გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, ესტონეთის პრემიერ-მინისტრმა იური რატასმა, სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრმა იგორ მატოვიჩმა და უკრინის პრემიერ-მინისტრმა დენის შმიგალმა, ასევე აშშ-ის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭომ, სხვა დასავლელ პარტნიორებთან ერთად, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, გიორგი გახარიას თანამდებობაზე ხელახლა არჩევა მიულოცეს.

Congratulations to Prime Minister Giorgi Gakharia and the new Government of Georgia for their recent parliamentary confirmation. The United States looks forward to working with you on strengthening the longstanding U.S.-Georgia strategic partnership.

— NSC (@WHNSC) December 30, 2020