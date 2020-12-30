Иностранные лидеры поздравили Гахария и Талаквадзе с переизбранием на свои должности

По сообщению пресс-службы правительства Грузии от 30 декабря, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Эстонии Юрий Ратас, премьер-министр Словакии Игорь Матович и премьер-министр Украины Денис Шмигаль, а также Совет национальной безопасности США и другие западные партнеры Грузии Георгия Гахария с переизбранием на должность премьер-министра страны.

Congratulations to Prime Minister Giorgi Gakharia and the new Government of Georgia for their recent parliamentary confirmation. The United States looks forward to working with you on strengthening the longstanding U.S.-Georgia strategic partnership. — NSC (@WHNSC) December 30, 2020

Как сообщает пресс-служба Парламента, председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка и спикер Кнессета Израиля Ярив Левин также поздравили председателя Парламента Арчила Талаквадзе с переизбранием на свой пост.

На фоне бойкота оппозиции 11 декабря состоялось первое заседание нового Парламента Грузии, на котором председателем Парламента был переизбран Арчил Талаквадзе. Георгию Гахария Парламент выразил доверие на пост премьер-министра 24 декабря вместе с Кабинетом министров.

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