ოპოზიციის ბოიკოტის ფონზე, დეპუტატებმა პარლამენტისა და კომიტეტების თავმჯდომარეები აირჩიეს

მე-10 მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომაზე, რომელიც ოპოზიციის ბოიკოტის ფონზე ჩატარდა, დეპუტატების უფლებამოსილების ცნობისა და ფიცის დადების შემდეგ, პარლამენტის თავმჯდომარედ კვლავ არჩილ თალაკვაძე აირჩიეს.

„დემოკრატია არის მონაწილეობა და მისი ბოიკოტირება დაუშვებელია“, – თქვა არჩილ თალაკვაძემ პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე ხელახლა არჩევამდე ოპოზიციის წევრებზე საუბრისას, რომლებიც პარლამენტში შესვლასა და დეპუტატის მანდატებზე უარს ამბობენ.

თალაკვაძემ მე-9 მოწვევის პარლამენტის მიერ გატარებულ რეფორმებზეც გაამახვილა ყურადღება, რამაც მისივე შეფასებით, 2020 წელს მრავალპარტიულ პარლამენტს დაუდო საფუძველი და „დასავლური დემოკრატიებისთვის დამახასიათებელი პოლიტიკის კეთების შესაძლებლობა“ გააჩინა.

თალაკვაძემ ახალი პარლამენტის პრიორიტეტებზეც ისაუბრა და თქვა, რომ მე-10 მოწვევის პარლამენტი, „მთელი პასუხისმგებლობით“ იმუშავებს „პრაგმატული“ საგარეო პოლიტიკის გასატარებლად, დაიცავს ადამიანის უფლებებს და „განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს“ კანონის უზენაესობის პრინციპების განხორციელებას.

„ვპირდებით საზოგადოებას, რომ თანმიმდევრული და კოორდინირებული ქმედებებით შევქმნით ყველა პირობას, რათა 2024 წელს, საქართველომ გააკეთოს განაცხადი ევროკავშირის სრულფასოვან წევრობაზე“, – დაამატა მან.

დეპუტატებმა პარლამენტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილედ გია ვოლსკი, მოადგილეებად კი – კახაბერ კუჭავა და ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით სერგეენკო აირჩია. ამ თანამდებობაზე ოპოზიციის კვოტები ვაკანტური დარჩა.

ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე, უმრავლესობის ლიდერი კი – პარტიის აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე იქნებიან.

დღევანდელ სხდომაზე, კომიტეტების თავმჯდომარეებიც აირჩიეს. პოსტები ქართული ოცნების შემდეგ დეპუტატებს ერგოთ:

ანრი ოხანაშვილი – იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე;

– იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე; მიხეილ სარჯველაძე – ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარედ;

– ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარედ; ირაკლი ბერაია – თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარედ;

– თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარედ; ირაკლი ქადაგიშვილი – საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარედ;

– საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარედ; სოზარ სუბარი – რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარედ;

– რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარედ; ირაკლი კოვზანაძე – საფინანსო – საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარედ;

– საფინანსო – საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარედ; დავით სონღულაშვილი – დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე;

– დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე; ნინო წილოსანი – აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარედ;

– აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარედ; მაია ბითაძე – გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარედ;

– გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარედ; ნიკოლოზ სამხარაძე – საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარედ;

– საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარედ; მაკა ბოჭორიშვილი – ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარედ;

– ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარედ; ბექა ოდიშარია – დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარედ;

– დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარედ; დიმიტრი ხუნდაძე – ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარედ;

– ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარედ; თეა წულუკიანი – განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარედ;

– განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარედ; მიხეილ ყაველაშვილი – სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე.

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)