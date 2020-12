После обнародования «Концепции внешней политики» оккупированной Абхазии, подписанной 4 декабря Асланом Бжания, в Сухуми последовал протест в связи с теми пунктами концепции которые связаны с диалогом и нормализацией отношений с Тбилиси.

По требованию влиятельной группы ветеранов войны в Абхазии «Аруаа» 21 декабря документ обсудили в «законодательном органе» оккупированного региона, где также присутствовали абхазское руководство, оппозиционные политики и представители неправительственных организаций.

На заседании оппозиция скептически отнеслась к той части концепции, которая касается урегулирования абхазо-грузинского конфликта, а именно к пункту 2.3, который предусматривает возможность создания дополнительных площадок для переговоров с Тбилиси. По словам представителей оппозиции, это предложение ставит своей целью замену Женевских международных дискуссий.

По словам оппонентов абхазских властей, переговоры с Тбилиси не состоятся, пока он не признает независимость Сухуми.

Противники концепции также обвинили абхазское руководство в принятии документа без консультации с «парламентом» и широкой общественностью. Оппозиция также раскритиковала «Министерство иностранных дел» оккупированного региона за то, что оно ввело общественность в заблуждение, заявив, что такие обсуждения имели место в законодательном органе.

«Концепцию надо отменить и доработать с учетом мнений всех политических сил Абхазии», — заявил Адгур Ардзинба, соперник Бжания на мартовских президентских выборах, который недавно основал новую оппозиционную платформу.

Представитель «Аруаа» Темур Надарая, бывший глава гальской администрации, подверг критике концепцию за то, что в нее не внесена статья о «системном геноциде» абхазов в 20 веке со стороны Грузии.

«Мы всегда заявляли и сейчас заявляем о важности проведения Женевских дискуссий», — сказал «министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Даур Кове в ответ на критику, добавив, что абхазское руководство не рассматривает возможность замены Женевских международных дискуссий.

«В документе можно отразить все, что угодно, но давайте зададимся вопросом, пойдет ли это на благо Абхазии или это остановит какие-то процессы», — сказал Кове о предлагаемых изменениях в документе.

На встрече присутствовал также бывший «министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Сергей Шамба, который в настоящее время возглавляет «Совет безопасности» региона. По его словам, «говоря о взаимоотношениях с разными странами, не говорить о взаимоотношениях с соседней Грузией было бы, наверное, неправильно.».

Шамба также напомнил, что до 2008 года абхазские власти во главе с Владиславом Ардзинба и Сергеем Багапшем вели переговоры с властями Грузии на разных уровнях.

