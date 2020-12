ზალკალიანი ლატვიისა და ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრებს ტელეფონით ესაუბრა 

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი დავით ზალკალიანი თავის ლატვიელ და ლიეტუველ კოლეგებს – ედგარს რინკევიჩსსა და გაბრიელიუს ლანდსბერგისს 16 დეკემბერს ტელეფონით ესაუბრა.

გავრცელებული ინფორმაციით, ზალკალიანმა და რინკევიჩსმა ორმხრივ ურთიერთობებზე, სამხრეთ კავკასიაში არსებულ ვითარებაზე, კოვიდ-19-ის პანდემიასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე, ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავალზე, მათ შორის, მოახლოებულ სამიტზე იმსჯელეს.

„ლატვია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ევროპული მისწრაფებების ერთგული მხარდამჭერია“, – დაწერა ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა Twitter-ზე.

Had a fruitful 📞 call with Georgian colleague @DZalkaliani, discussed Eastern partnership, developments in the South Caucasus, assistance in fighting #COVID19, bilateral relations. #Latvia is a staunch supporter of Georgia’s territorial integrity and European aspirations 🇱🇻 🇬🇪 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 16, 2020

ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სატელეფონო საუბრისას, ზალკალიანმა ლანდსბერგისს თანამდებობაზე დანიშვნა მიულოცა. ზალკალიანის თქმით, მხარეებმა ორმხრივი თანამშრომლობის განვითარების შესაძლებლობები, ასევე კოვიდ-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში ერთობლივი ძალისხმევისა და საქართველოს პარლამენტის სრულფასოვნად ფუნქციონირების მნიშვნელობის საკითხები განიხილეს.

ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა Twitter-ზე დაწერა, რომ „საარჩევნო პროცესის ნაკლოვანობების მოგვარება და ოპოზიციასთან დიალოგის გაგრძელება საქართველოში დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანია“.

მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა ლიეტუვის ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და მისი ევროპული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის კურსის მიმართ.

FM @GLandsbergis thanked @DZalkaliani for congratulating on his appointment. 🇱🇹 support to #Georgia’s sovereignty, European & Euro-Atlantic path is unwavering. Addressing shortcomings of election process and continuing dialogue w/opposition remains important for democracy in 🇬🇪. https://t.co/lfpbF63QtK pic.twitter.com/3487PDb9Fa — Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) December 16, 2020

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)