Габриелюс Ландсбергис (источник: МИД Литвы) и Эдгарс Ринкевичс (источник: МИД Латвии)
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Залкалиани поговорил по телефону с министрами иностранных дел Латвии и Литвы

17/12/2020 - 17:58
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Исполняющий обязанности министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 16 декабря беседовал по телефону со своими коллегами из Латвии и Литвы Эдгарсом Ринкевичсом и Габриелиюсом Ландсбергисом.

Как сообщается, Залкалиани и Ринкевичс обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Южном Кавказе, проблемы, связанные с пандемией Ковид-19, а также будущее Восточного партнерства, включая предстоящий саммит этой инициативы.

«Латвия является верным сторонником территориальной целостности Грузии и ее европейских устремлений», — написал министр иностранных дел Латвии в Twitter.

Во время телефонного разговора с министром иностранных дел Литвы Залкалиани поздравил Ландсбергиса с назначением на должность. По словам Залкалиани, стороны обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества, а также важность совместных усилий в борьбе с Ковид-19 и важность полноценного функционирования Парламента Грузии.

Министр иностранных дел Литвы написал в Твиттере, что «устранение недостатков избирательного процесса и продолжение диалога с оппозицией важно для демократии в Грузии».

Он подтвердил непоколебимую поддержку Литвой суверенитета Грузии и ее курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

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17/12/2020 - 17:58
3 1 minute read

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