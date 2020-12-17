Залкалиани поговорил по телефону с министрами иностранных дел Латвии и Литвы

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 16 декабря беседовал по телефону со своими коллегами из Латвии и Литвы Эдгарсом Ринкевичсом и Габриелиюсом Ландсбергисом.

Как сообщается, Залкалиани и Ринкевичс обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Южном Кавказе, проблемы, связанные с пандемией Ковид-19, а также будущее Восточного партнерства, включая предстоящий саммит этой инициативы.

«Латвия является верным сторонником территориальной целостности Грузии и ее европейских устремлений», — написал министр иностранных дел Латвии в Twitter.

Had a fruitful 📞 call with Georgian colleague @DZalkaliani, discussed Eastern partnership, developments in the South Caucasus, assistance in fighting #COVID19, bilateral relations. #Latvia is a staunch supporter of Georgia’s territorial integrity and European aspirations 🇱🇻 🇬🇪 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 16, 2020

Во время телефонного разговора с министром иностранных дел Литвы Залкалиани поздравил Ландсбергиса с назначением на должность. По словам Залкалиани, стороны обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества, а также важность совместных усилий в борьбе с Ковид-19 и важность полноценного функционирования Парламента Грузии.

Министр иностранных дел Литвы написал в Твиттере, что «устранение недостатков избирательного процесса и продолжение диалога с оппозицией важно для демократии в Грузии».

Он подтвердил непоколебимую поддержку Литвой суверенитета Грузии и ее курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

FM @GLandsbergis thanked @DZalkaliani for congratulating on his appointment. 🇱🇹 support to #Georgia’s sovereignty, European & Euro-Atlantic path is unwavering. Addressing shortcomings of election process and continuing dialogue w/opposition remains important for democracy in 🇬🇪. https://t.co/lfpbF63QtK pic.twitter.com/3487PDb9Fa — Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) December 16, 2020

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