მიკროსაფინანსოზე თავდამსხმელი დაკავებულია, ყველა მძევალი თავისუფალი

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის, ვაჟა სირაძის თქმით, თბილისში, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაზე შეიარაღებული თავდამსხმელი, რომელსაც მძევლად 9 ადამიანი ჰყავდა აყვანილი, დაკავებულია, ყველა მძევალი კი – გათავისუფლებული.

„ღონისძიება წარმატებით დასრულდა. რამდენიმესაათიანი მოლაპარაკებების, ასევე ოპერატიული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, ყველა მძევალი უვნებლად არის გათავისუფლებული და შეიარაღებული თავდამსხმელი დაკავებულია. მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები“, – უთხრა მან ჟურნალისტებს.

სავარაუდოდ, ყელყუმბარით შეიარაღებული თავდამსხმელი წერეთლის გამზირზე მდებარე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში, 22 ნოემბერს, დაახლოებით 16:00 საათისთვის შეიჭრა. Facebook-ით გავრცელებულ ვიდეოში იგი აზარტული თამაშების აკრძალვას, მედიკამენტების ფასების გაიაფებასა და ბანკებისთვის სესხებზე წლიურ საპროცენტო განაკვეთზე მაქსიმუმ 7%-იანი ლიმიტის დაწესებას ითხოვდა.

შსს-მ საქმეზე გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვა-ტარებისა და ყაჩაღობას ფაქტზე, სისხლის სამართლის სამართლის კოდექსის 236-ე და 179-ე მუხლებით დაიწყო.

