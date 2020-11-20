Задержан нападавший на микрофинансовую организацию в Тбилиси, заложники освобождены
По заявлению начальника Департамента патрульной полиции Важи Сирадзе, вооруженный нападавший, который в одной из микрофинансовых организацией в Тбилиси взял в заложники 9 человек, задержан, а все заложники освобождены.
«Мероприятие завершено успешно. После нескольких часов переговоров, а также оперативно-розыскных мероприятий все заложники были освобождены целыми и невредимыми, а вооруженный нападавший задержан. Следственные действия продолжаются», — сказал он журналистам.
Нападавший, вооруженный предположительно гранатой, ворвался в микрофинансовую организацию на проспекте Церетели в Тбилиси около 16:00. В видео, размещенном в Facebook, он требовал запрета азартных игр, снижения цен на медикаменты и максимальной годовой процентной ставке 7% по кредитам в банках.
МВД начало расследование дела по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и грабежа по статьям 236 и 179 Уголовного кодекса Грузии.
По теме:
- В МВД подтвердили личность злоумышленника, взявшего заложников в филиале «Банка Грузии» в Зугдиди
- МВД — Все заложники освобождены, продолжается спецоперация по задержанию преступника
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)