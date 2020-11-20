Злоумышленник взял 9 заложников в одной из микрофинансовых организаций, расположенных на проспекте Акакия Церетели в Тбилиси. Фото: скриншот из видео телеканала «Рустави-2»
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Задержан нападавший на микрофинансовую организацию в Тбилиси, заложники освобождены

20/11/2020 - 21:25
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По заявлению начальника Департамента патрульной полиции Важи Сирадзе, вооруженный нападавший, который в одной из микрофинансовых организацией в Тбилиси взял в заложники 9 человек, задержан, а все заложники освобождены.

«Мероприятие завершено успешно. После нескольких часов переговоров, а также оперативно-розыскных мероприятий все заложники были освобождены целыми и невредимыми, а вооруженный нападавший задержан. Следственные действия продолжаются», — сказал он журналистам.

Нападавший, вооруженный предположительно гранатой, ворвался в микрофинансовую организацию на проспекте Церетели в Тбилиси около 16:00. В видео, размещенном в Facebook, он требовал запрета азартных игр, снижения цен на медикаменты и максимальной годовой процентной ставке 7% по кредитам в банках.

МВД начало расследование дела по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и грабежа по статьям 236 и 179 Уголовного кодекса Грузии.

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20/11/2020 - 21:25
3 1 minute read

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