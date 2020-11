Задержан нападавший на микрофинансовую организацию в Тбилиси, заложники освобождены

По заявлению начальника Департамента патрульной полиции Важи Сирадзе, вооруженный нападавший, который в одной из микрофинансовых организацией в Тбилиси взял в заложники 9 человек, задержан, а все заложники освобождены.

«Мероприятие завершено успешно. После нескольких часов переговоров, а также оперативно-розыскных мероприятий все заложники были освобождены целыми и невредимыми, а вооруженный нападавший задержан. Следственные действия продолжаются», — сказал он журналистам.

Нападавший, вооруженный предположительно гранатой, ворвался в микрофинансовую организацию на проспекте Церетели в Тбилиси около 16:00. В видео, размещенном в Facebook, он требовал запрета азартных игр, снижения цен на медикаменты и максимальной годовой процентной ставке 7% по кредитам в банках.

МВД начало расследование дела по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и грабежа по статьям 236 и 179 Уголовного кодекса Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)