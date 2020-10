ზუგდიდში ბანკის დაყაჩაღებისას მძევლად აყვანილების გათავისუფლების სპეცოპერაცია მიმდინარეობს

მედიის ინფორმაციით, 21 ოქტომბერს, ზუგდიდში „საქართველოს ბანკის“ ფილიალში ცეცხლსასროლი იარაღითა და ხელყუმბარებით შესულმა შეიარაღებულმა პირმა მძევლად 19 პირი აიყვანა, მათ შორის, ბანკის თანამშრომლები და მომხმარებლები.

მოცემული მომენტისთვის, ბანკის შენობა პოლიციის ალყაში და თავდამსხმელის აყვანისა და მძევლების გათავისუფლების სპეცოპერაცია მიმდინარებს. გავრცელებული ინფორმაციით, თავდამსხმელი 500 000 აშშ დოლარს ითხოვს.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 144-ე, 179-ე და 236-ე მუხლებით მიმდინარეობს, რაც მძევლად ხელში ჩაგდებას, ყაჩაღობასა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო ტარებას გულისხმობს.

