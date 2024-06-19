В январе-мае 2024 года внешняя торговля Грузии сократилась на 2,2%
По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 19 июня, в январе-мае 2024 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии составил 8,432 млрд долларов США, что на 2,2% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
По данным Службы статистики, экспорт снизился на 9,2% и составил 2,274 миллиарда долларов США, а импорт увеличился на 0,7% до 6,158 миллиарда долларов США. Отрицательное торговое сальдо составило 3,884 миллиарда долларов США, что составляет 46,1% внешнеторгового оборота.
В тот же период Турция была крупнейшим торговым партнером Грузии с торговым оборотом в 1,254 миллиарда долларов США. Следующей идет Россия с 1,004 миллиарда долларов США; Китай с 692 млн долларов США, США с 500 млн долларов США и Азербайджан с 422 млн долларов США.
Список крупнейших стран-экспортеров выглядел следующим образом: Кыргызстан – 360 млн долларов США, Казахстан – 275 млн долларов США, Россия – 273 млн долларов США, Азербайджан – 254 млн долларов США и Армения – 225 млн долларов США.
Что касается импорта, Турция является крупнейшим торговым партнером с объемом 1,078 миллиарда долларов США; Далее следуют Россия – с 731 млн долларов США, США – с 601 млн долларов США, Китай – с 578 млн долларов США и Германия – с 402 млн долларов США.
В январе-мае 2024 года среди товарных групп на первом месте по объему экспорта находятся легковые автомобили – с 740 млн долларов США; Далее идут натуральные виноградные вина – 141 млн долларов США и ферросплавы – 106 млн долларов США.
Крупнейшая импортная товарная группа за тот же период была представлена в виде легковых автомобилей, импорт которых составил 967 млн долларов США. Второе место занимают нефть и нефтепродукты с 514 млн долларов США, третье место – лечебные средства фасованные с 266 млн долларов США.
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