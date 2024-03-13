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В январе-феврале 2024 года внешняя торговля Грузии сократилась на 5%
Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 13 марта, в январе-феврале 2024 года внешнеторговый оборот Грузии составил 2 941,5 млн долларов США, что на 5% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
По данным Службы статистики, экспорт снизился на 12,2% и составил 803,2 миллиона долларов США, а импорт снизился на 2,0% – до 2 138,2 миллиона долларов США. Отрицательное торговое сальдо составило 1 225,0 млн долларов США, что составляет 45,4% внешнеторгового оборота.
Подробные данные по внешней торговле Грузии будут опубликованы 19 марта текущего года.
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