В январе-феврале 2024 года внешняя торговля Грузии сократилась на 4,8%

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 19 марта, в январе-феврале 2024 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии составил 2,950 миллиарда долларов США, что на 4,8% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По данным Службы статистики, экспорт снизился на 12,2% и составил 803,3 миллиона долларов США, а импорт снизился на 1,6% – до 2,15 миллиарда долларов США. Отрицательный торговый баланс составил 1,34 миллиарда долларов США, что составляет 45,5% внешнеторгового оборота.

В тот же период Турция была крупнейшим торговым партнером Грузии с торговым оборотом в 472 миллиона долларов США. Следующей идет Россия с 411 миллионами долларов США; Китай – 228 миллионов долларов США, Азербайджан – 207 миллионов долларов США и США – 177 миллионов долларов США.

Список крупнейших стран-экспортеров выглядел следующим образом: Кыргызстан – 126 миллионов долларов США, Азербайджан – 100 миллионов долларов США, Россия – 97 миллионов долларов США, Казахстан – 85 миллионов долларов США и Армения – 79 миллионов долларов США.

Что касается импорта, Турция является крупнейшим торговым партнером с объемом 408 миллионов долларов США; Далее идут Россия – с 314 миллионами долларов США, Китай – со 174 миллионами долларов США, США – с 171 миллионом долларов США и Германия – со 119 миллионами долларов США.

В январе-феврале 2024 года среди товарных групп на первом месте по объему экспорта находятся легковые автомобили – с 263 млн долларов США; Далее идут натуральные виноградные вина – 48 миллионов долларов США и ферросплавы – 42 миллиона долларов США.

Крупнейшая импортная товарная группа за тот же период была представлена ​​в виде легковых автомобилей, импорт которых составил 258 миллионов долларов США. Второе место занимают нефть и нефтепродукты со 187 миллионами долларов США, а третье место – нефтяные газы и другие газообразные углеводороды – со 127 миллионами долларов США.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)