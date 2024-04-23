Внешняя торговля Грузии в январе-марте 2024 года сократилась на 6,5%

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 19 апреля, в январе-марте 2024 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии составил 4,699 млрд долларов США, что на 6,5% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

По данным Службы статистики, экспорт снизился на 9,3% и составил 1,326 млрд долларов США, а импорт снизился на 5,3% – до 3,373 млрд долларов США. Отрицательный торговый баланс составил 2,047 млрддолларов США, что составляет 43,6% внешнеторгового оборота.

В тот же период Турция была крупнейшим торговым партнером Грузии с торговым оборотом в 722 млн долларов США. Далее следует Россия с 619 млн долларов США; Китай – 331 млн долларов США, США – 329 млн долларов США и Азербайджан – 299 млн долларов США.

Список крупнейших стран-экспортеров выглядит следующим образом: Кыргызстан – 236 млн долларов США, Россия – 161 млн долларов США, Казахстан – 147 млн долларов США, Азербайджан – 135 млн долларов США и Армения – 127 млн долларов США.

Что касается импорта, Турция является крупнейшим торговым партнером с объемом в 625 млн долларов США; Далее идут Россия – с 458 млн долларов США, США – с 299 млн долларов США, Китай – с 267 млн долларов США и Германия – с 223 млн долларов США.

В январе-марте 2024 года среди товарных групп на первом месте по объему экспорта находятся легковые автомобили – с 444 млн долларов США; Далее идут натуральные виноградные вина – 84 млн долларов США и ферросплавы – 73 млн долларов США.

Крупнейшая товарная группа по импорту за тот же период была представлена ​​в виде легковых автомобилей, импорт которых составил 487 млн долларов США. Второе место занимают нефть и нефтепродукты с 290 млн долларов США, а третье место – нефтяные газы и другие газообразные углеводороды – с 184 млн долларов США.

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