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В 2023 году внешняя торговля Грузии выросла на 12,5%
Согласно экспресс-данным Национальной Службы статистики Грузии, которые были опубликованы 15 января, в 2023 году внешнеторговый оборот товаров в Грузии составил 21,53 миллиарда долларов США, что на 12,5% больше, чем в предыдущем году.
Экспорт увеличился на 9,1% до 6,09 млрд долларов США, а импорт увеличился на 14% до 15,44 млрд долларов США. Отрицательный торговый баланс в 2023 году составил 9,35 млрд долларов США, что составляет 43,4% внешнеторгового оборота.
Подробные данные по внешней торговле Грузии Служба статистики опубликует 22 января текущего года.
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