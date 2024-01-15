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Порт Батуми, октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
Новости

В 2023 году внешняя торговля Грузии выросла на 12,5%

Civil.ge Send an email 15/01/2024 - 12:19
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Согласно экспресс-данным Национальной Службы статистики Грузии, которые были опубликованы 15 января, в 2023 году внешнеторговый оборот товаров в Грузии составил 21,53 миллиарда долларов США, что на 12,5% больше, чем в предыдущем году.

Экспорт увеличился на 9,1% до 6,09 млрд долларов США, а импорт увеличился на 14% до 15,44 млрд долларов США. Отрицательный торговый баланс в 2023 году составил 9,35 млрд долларов США, что составляет 43,4% внешнеторгового оборота.

Подробные данные по внешней торговле Грузии Служба статистики опубликует 22 января текущего года.

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Civil.ge Send an email 15/01/2024 - 12:19
5 Less than a minute

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