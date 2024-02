В январе 2024 года внешняя торговля Грузии сократилась на 14,9%

Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 13 февраля, в январе 2024 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии составил 1 миллиард 339,8 миллиона долларов США, что на 14,9% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

По данным Службы статистики, экспорт увеличился на 26,3% и составил 338,2 миллиона долларов США, а импорт увеличился на 10,2% до 1 001,6 миллиона долларов США. Отрицательное торговое сальдо составило 663,4 миллиона долларов США, что составляет 49,5% внешнеторгового оборота.

Подробные данные по внешней торговле Грузии будут опубликованы 19 февраля текущего года.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)