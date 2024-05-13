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В январе-апреле 2024 года внешняя торговля Грузии сократилась на 2,7%
Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 13 мая, в январе-апреле 2024 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии составил 6 563,7 млн долларов США, что на 2,7% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
По данным Службы статистики, экспорт снизился на 10,1% и составил 1 763,8 млн долларов США, а импорт увеличился на 0,3% до 4 799,8 млн долларов США. Отрицательное торговое сальдо составило 3 366 млн долларов США, что составляет 46,3% внешнеторгового оборота.
Подробные данные по внешней торговле Грузии Служба статистики опубликует 20 мая.
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