В январе-апреле 2024 года внешняя торговля Грузии сократилась на 2,7%

Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 13 мая, в январе-апреле 2024 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии составил 6 563,7 млн долларов США, что на 2,7% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По данным Службы статистики, экспорт снизился на 10,1% и составил 1 763,8 млн долларов США, а импорт увеличился на 0,3% до 4 799,8 млн долларов США. Отрицательное торговое сальдо составило 3 366 млн долларов США, что составляет 46,3% внешнеторгового оборота.

Подробные данные по внешней торговле Грузии Служба статистики опубликует 20 мая.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)