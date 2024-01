Внешняя торговля Грузии в 2023 г. выросла на 12,5%

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 22 января, в 2023 году внешнеторговый оборот товаров в Грузии составил 21,53 млрд долларов США, что на 12,5% больше, чем в предыдущем году.

Экспорт увеличился на 9,1% и составил 6,09 млрд долларов США, а импорт увеличился на 14% до 15,44 млрд долларов США. Отрицательный торговый баланс в 2023 году составил 9,35 млрд долларов США, что составляет 43,4% внешнеторгового оборота.

В тот же период Турция была крупнейшим торговым партнером Грузии с торговым оборотом в 2,98 млрд долларов США. Следующей идет Россия с 2,40 млрд долларов США; США — 2,05 млрд долларов США; Китай с 1,64 млрд долларов США и Азербайджан с 1,52 млрд долларов США.

За отчетный период список крупнейших стран-экспортеров выглядел следующим образом: Азербайджан – 862 млн долларов США, Армения – 787 млн долларов США, Казахстан – 703 млн долларов США, Кыргызстан – 696 млн долларов США и Россия – 657 млн долларов США.

Что касается импорта, Турция является крупнейшим торговым партнером с объемом 2,6 млрд долларов США; Далее идут США – с 1,95 млрд долларов США, Россия – с 1,74 млрд долларов США, Китай – с 1,33 млрд долларов США и Германия – с 948 млн долларов США.

В 2023 году среди товарных групп первое место по объему экспорта занимают легковые автомобили – с 2,13 млрд долларов США; далее идут медные руды и концентраты на сумму 479 млн долларов США; Натуральные виноградные вина – 259 млн долларов США.

Крупнейшая импортная товарная группа в 2023 году была представлена ​​в виде легковых автомобилей, импорт которых составил 3,16 млрд долларов США. Второе место занимают нефть и нефтепродукты с 1,17 млрд долларов США, а третье место – фасованные лечебные средства с 543 млн долларов США.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)