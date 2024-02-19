В январе 2024 года внешняя торговля Грузии сократилась на 14,9%

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 19 февраля, в январе 2024 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии составил 1,34 миллиарда долларов США, что на 14,8% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По данным Службы статистики, экспорт увеличился на 26,2% и составил 338,6 миллиона долларов США, а импорт увеличился на 10,1% до 1 миллиарда долларов США. Отрицательное торговое сальдо составило 664,1 млн долларов США, что составляет 49,5% внешнеторгового оборота.

В тот же период Турция была крупнейшим торговым партнером Грузии с торговым оборотом в 233 млн долларов США. Далее следуют: Россия с 190 млн долларов США; Китай – 96 млн долларов США, Азербайджан – 93 млн долларов США и США – 75 млн долларов США.

Список крупнейших стран-экспортеров выглядел следующим образом: Кыргызстан – 46 млн долларов США, Россия – 42 млн долларов США, Азербайджан – 41 млн долларов США, Армения – 36 млн долларов США и Казахстан – 36 млн долларов США.

Что касается импорта, Турция является крупнейшим торговым партнером с объемом 203 млн долларов США; Далее идут Россия – 148 млн долларов США, Китай – 76 млн долларов США, США – 73 млн долларов США и Германия – 53 млн долларов США.

В январе 2024 года среди товарных групп на первом месте по объему экспорта находятся легковые автомобили – со 112 млн долларов США; Далее следуют ферросплавы – на 19 млн долларов США и натуральные виноградные вина – на 18 млн долларов США.

Крупнейшая импортная товарная группа в январе 2023 года была представлена ​​в виде легковых автомобилей, импорт которых составил 101 млн долларов США. Второе место занимают нефть и нефтепродукты с 80 млн долларов США, а третье место – нефтяные газы и другие газообразные углеводороды – с 67 млн долларов США.

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