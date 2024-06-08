Российские оккупационные силы незаконно задержали гражданина Грузии

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 8 июня, что представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии недалеко от оккупированного города Цхинвали.

По данным СГБ, после получения информации об упомянутом инциденте Служба государственной безопасности активировала «горячую линию» при Миссии наблюдателей ЕС. Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров.

«Задействованы все существующие механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии», – говорится в заявлении Службы безопасности Грузии, – «Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе».

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