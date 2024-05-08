Двое граждан Грузии, незаконно задержанных российскими оккупационными силами, освобождены из заключения

Служба государственной безопасности Грузии сообщила 8 мая, что Тристан Мушкиашвили и Валерий Тетруашвили, незаконно задержанные российскими оккупационными силами в районе села Дирби Карельского муниципалитета, освобождены из заключения и находятся на территории, контролируемой центральными властями Грузии.

По информации СГБ, на данном этапе еще один задержанный вместе с ними человек остается под стражей незаконно, и ведется активная работа по его скорейшему освобождению.

«В процессе освобождения упомянутых лиц из незаконного заключения активно использовался как механизм «горячей линии», действующий при непосредственном участии Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии, так и все соответствующие инструменты, находящиеся в распоряжении центральной власти. Центральная власть Грузии на постоянной основе предоставляла информацию международным партнерам», – говорится в сообщении СГБ.

В заявлении также говорится, что «ответственность за все деструктивные действия в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе» и что центральная власть вместе с международными партнерами продолжит активную работу по освобождению всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях.

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