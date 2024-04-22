Российские оккупационные силы незаконно задержали двух граждан Грузии
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 22 апреля, что представители российских оккупационных сил незаконно задержали двух граждан Грузии вблизи села Дирби Карельского муниципалитета.
По информации СГБ, об инциденте проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий, также активирована горячая линия, действующая под эгидой Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.
Задействованы все существующие механизмы освобождения незаконно удерживаемых граждан Грузии.
«Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе», – говорится в заявлении СГБ.
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