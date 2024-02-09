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Источник: СГБ Грузии
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Из заключения освобожден гражданин Грузии, которого незаконно задержали российские оккупационные силы

Civil.ge Send an email 09/02/2024 - 12:53
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Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 8 февраля, что Петре Калашников, которого незаконно задержали российские оккупационные силы, освобожден из заключения и находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Калашников был задержан 15 сентября 2023 года предположительно на оккупированной территории возле села Одзеси Душетского муниципалитета (по данным местных СМИ оккупированного Цхинвальского региона, он был задержан 14 сентября).

По информации СГБ Грузии, в процессе освобождения Петре Калашникова из незаконного заключения активно использовался как механизм «горячей линии», действующий при непосредственном участии Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, так и все инструменты, доступные центральным властям Грузии.

«Центральная власть вместе с международными партнерами продолжает активно работать над освобождением всех граждан Грузии, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях», – говорится в заявлении СГБ, – «Ответственность за все деструктивные действия в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации лежит на оккупирующей силе».

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Civil.ge Send an email 09/02/2024 - 12:53
3 1 minute read

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