Российские оккупационные силы незаконно задержали двух граждан Грузии

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 16 февраля, что представители российских оккупационных сил незаконно задержали двух граждан Грузии на оккупированной территории возле села Кнолеви Карельского муниципалитета.

Получив информацию об упомянутом инциденте, Служба государственной безопасности активировала «горячую линию» при Миссии наблюдателей ЕС. Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров.

По той же информации, задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно задержанных граждан Грузии в кратчайшие сроки.

«Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе», – говорится в заявлении СГБ Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)