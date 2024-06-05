Российские оккупационные силы приступают к возведению колючей проволоки у Цхинвальского региона. Фото: smr.gov.ge
Новости

Гражданину Грузии незаконно присудили тюремное заключение в оккупированном Цхинвальском регионе

Civil.ge Send an email 05/06/2024 - 17:05
1 Less than a minute

По сообщениям СМИ, 35-летний гражданин Грузии, житель села Переви Сачхерского муниципалитета, приговорен судом оккупированной Джава к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

По той же информации, гражданин Грузии Георгий Мосиашвили обвиняется в пересечении линии оккупации и браконьерстве, в частности, в вылове на электрический крючок около 25 кг форели. Помимо наказания, ему также было предписано возместить ущерб, причиненный окружающей среде.

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 05/06/2024 - 17:05
1 Less than a minute

მსგავსი/Related

Парламент запретил критическим журналистам работать в здании по требованию Нино Цилосани

04/06/2024 - 19:46

В экспертном документе подробно описаны риски накануне решающих парламентских выборов в Грузии

04/06/2024 - 15:33

Глава Парламента Грузии представил гомофобное законодательство

04/06/2024 - 14:46

Мэтью Миллер: США без колебаний введут санкции

04/06/2024 - 10:35
Back to top button