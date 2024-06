Гражданину Грузии незаконно присудили тюремное заключение в оккупированном Цхинвальском регионе

Less than a minute

По сообщениям СМИ, 35-летний гражданин Грузии, житель села Переви Сачхерского муниципалитета, приговорен судом оккупированной Джава к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

По той же информации, гражданин Грузии Георгий Мосиашвили обвиняется в пересечении линии оккупации и браконьерстве, в частности, в вылове на электрический крючок около 25 кг форели. Помимо наказания, ему также было предписано возместить ущерб, причиненный окружающей среде.

