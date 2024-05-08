Российские оккупационные силы незаконно задержали гражданина Грузии

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 8 мая, что представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии на оккупированной территории возле села Ахалубани Горийского муниципалитета.

По данным СГБ, после получения информации об указанном инциденте Служба государственной безопасности активировала «горячую линию» при Миссии наблюдателей ЕС. Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров.

Для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии задействованы все существующие механизмы. «Ответственность за все деструктивные действия на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль оккупационной линии, лежит на оккупационной силе России», – говорится в заявлении СГБ Грузии.

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