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Села региона Шида Картли вблизи оккупационной линии Цхинвали, если смотреть со стороны главной автомагистрали Грузии Восток-Запад, июль, 2019. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
Новости

Российские оккупационные силы незаконно задержали гражданина Грузии

Civil.ge Send an email 15/01/2024 - 15:01
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Служба государственный безопасности (СГБ) Грузии сообщила 15 января, что представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии вблизи оккупированного села Ахмаджи.

Получив информацию об указанном инциденте, Служба государственной безопасности активировала «горячую линию» при Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС). Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров Грузии.

По информации СГБ, задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии в кратчайшие сроки.

«Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе», – говорится в заявлении СГБ.

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Civil.ge Send an email 15/01/2024 - 15:01
7 1 minute read

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