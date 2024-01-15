Российские оккупационные силы незаконно задержали гражданина Грузии

Служба государственный безопасности (СГБ) Грузии сообщила 15 января, что представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии вблизи оккупированного села Ахмаджи.

Получив информацию об указанном инциденте, Служба государственной безопасности активировала «горячую линию» при Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС). Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров Грузии.

По информации СГБ, задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии в кратчайшие сроки.

«Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе», – говорится в заявлении СГБ.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)