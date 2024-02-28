Российские оккупационные силы незаконно задержали гражданина Грузии

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 28 февраля, что представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии на оккупированной территории возле села Тахтисдзири Карельского муниципалитета.

По информации СГБ, об инциденте проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий и международных партнеров, также активирована «горячая линия» при Миссии наблюдателей ЕС.

Задействованы все существующие механизмы освобождения незаконно удерживаемых граждан Грузии.

«Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе», – говорится в заявлении Службы госбезопасности.

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