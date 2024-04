Доклад народного защитника за 2023 год о состоянии защиты прав человека

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани 2 апреля опубликовал ежегодный доклад за 2023 год о состоянии защиты прав и свобод человека в Грузии. В докладе рассматривается широкий спектр вопросов защиты прав человека и освещаются основные недостатки, возникшие или сохранившиеся в течение отчетного периода.

Согласно докладу, за отчетный период в Аппарат народного защитника Грузии поступило 4 849 заявлений о нарушениях прав человека, на горячую линию поступило 17 567 звонков. Народный защитник провел мониторинг десятков закрытых учреждений и образовательные и информационные встречи с населением регионов, представителями местной власти и тематическими группами.

Кроме того, в целях устранения нарушений прав, выявленных в докладе, Аппарат народного защитника направил в государственные органы 79 рекомендаций/предложений. Кроме того, в течение 2023 года было подготовлено 10 специальных отчетов и 3 альтернативных отчета для подачи в международные органы, 3 конституционных иска, 23 заключения друга суда и 3 сообщения для Комитета министров Совета Европы.

В докладе также говорится о состоянии реализации предложений, внесенных в Парламент и президенту Грузии в парламентском докладе за 2022 год. В частности, 1 предложение президенту было реализовано полностью, а из 63 предложений законодательному органу 47 не были реализованы, 4 – частично, 12 – полностью реализованы.

Оккупированные территории

Среди прочего, в докладе основное внимание уделяется нарушениям прав человека на оккупированных территориях Грузии или вблизи них. В документе подтверждается, что убийцы граждан Грузии Тамаза Гинтури, Давиди Башарули, Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили и Ираклия Кварацхелия до сих пор не осуждены, в связи с чем всю ответственность несет Российская Федерация.

В докладе также обсуждаются следующие вопросы: незаконное задержание и ненадлежащее обращение с гражданами Грузии; незаконная «бордеризация»; отказ в получении образования на грузинском языке для этнических грузин; необходимость дополнительных действий правительства по защите прав вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ); ситуация с безопасностью и здоровьем женщин, живущих вблизи линии оккупации, насилие в отношении женщин и насилие в семье; недостаток информации об основных услугах.

Пенитенциарная система, психиатрические учреждения

В докладе подчеркивается, что существенных улучшений не наблюдается в психиатрических учреждениях, где пациенты по-прежнему становятся жертвами насилия и игнорируются гарантии их правовой защиты. В документе отмечается, что ряд ограничений, налагаемых на бенефициаров, могут представлять собой ненадлежащее обращение. Управление побочными эффектами антипсихотических препаратов продолжает оставаться проблемой в психиатрических учреждениях. Создание единой статистики умерших пациентов также было проблематичным в психиатрических учреждениях.

Что касается учреждений исполнения наказания, основными проблемами остаются перенаселенность, отдельные случаи жестокого обращения и неформальное управление. Народный защитник отметил, что необходимо совершенствовать практику условно-досрочного освобождения и правовую базу, чтобы создать единую, предсказуемую и четкую основу для определения того, кто имеет право на получение законодательных льгот.

В докладе подчеркивается, что эффективное функционирование механизма пересмотра приговора особенно важно для приговоренных к бессрочному заключению. Народный защитник приветствовал тот факт, что на основе позитивного обязательства государства бессрочно заключенным предоставлена ​​возможность пройти соответствующую программу, которая систематически предусматривает планирование ресоциализации осужденного, оценку достигнутого результата и контроль достижения цели наказания, что, с одной стороны, дает приговоренному к бессрочному заключению возможность быть освобожденным из исправительного учреждения и чтобы освобожденный из учреждения продолжил отбывание наказания под надзором соответствующих органов в течение определенного периода времени, с другой стороны, увеличивает возможность оценки рисков совершения им нового преступления. Однако в докладе подчеркивается, что программа не дала конкретных результатов, и после ее завершения суды не удовлетворили ходатайства о смягчении приговоров или условно-досрочном освобождении для большинства заключенных. Народный защитник считает, что такой подход убивает всякую мотивацию у этих людей.

«Что касается права на справедливое судебное разбирательство, прежде всего, важно то, что, несмотря на многочисленные попытки реформировать систему правосудия, в судебной системе Грузии все еще существуют пробелы, как на законодательном, так и на институциональном уровне, которые необходимо совершенствовать», – говорится в докладе.

Социальные вопросы

В докладе анализируются нарушения прав групп меньшинств в Грузии, уделяя особое внимание ЛГБТК+ сообществу, этническим и религиозным меньшинствам, людям с ограниченными возможностями, пожилым людям, несовершеннолетним, вынужденным переселенцам и беженцам. «Что касается вызовов в направлении права на равенство и борьбы с дискриминацией в стране, показательно, что в 2023 году не было предпринято государством эффективных шагов по улучшению политики равенства и положения уязвимых групп населения, не были улучшены документы политики и законодательное регулирование», – говорится в докладе.

В докладе также отмечается, что проблемы остаются из-за неадекватного социального жилья и отсутствия минимальных жилищных стандартов для бездомных. Проблема усугубляется отсутствием жилого фонда или социального жилья для долгосрочного расселения и/или его перенаселенностью. В документе также говорится о ненадлежащих жилищных условиях социального жилья в Кутаиси, Гори, Тбилиси (Орхеви) и Озургети.

Что касается права на жизнь, в докладе акцентируется внимание на факте умышленного убийства 14-летней Айтадж Шахмировой по гендерному признаку. «Факт умышленного убийства 14-летней Айтадж Шахмировой не является единичным случаем и является результатом существующих пробелов в профилактике, пресечении, защите и помощи пострадавшим. Инцидент еще раз подтверждает необходимость усиления работы в направлении профилактики – трансформации отношений, искоренения традиций и вредных практик, основанных на гендерных стереотипах», – говорится в докладе.

Свобода собраний, СМИ

Согласно докладу, свобода собраний оставалась актуальной проблемой в 2023 году. Собрания радикальных группировок усугубили проблемы с правом на мирные собрания, сопровождаемые законодательными инициативами по ограничению формы и содержания собраний. Для разгона собраний применялись несоразмерные, а порой и незаконные меры, включая административное задержание участников.

Кроме того, существовали определенные препятствия в плане свободы слова и печати, а работу журналистов затрудняло устаревшее законодательство о доступе к информации, которое не обеспечивало возможности эффективной защиты этого права.

Стихийные бедствия

Народный защитник подчеркивает необходимость тщательного, компетентного и своевременного расследования трагедии в Шови, а также обеспечения институциональной независимости и беспристрастности. В докладе также подчеркиваются основные права человека на жизнь в безопасной среде и получение раннего предупреждения о стихийных бедствиях, что касается как случая в Шови, так случая в Гуриа.

Выборы

Касательно предстоящих парламентских выборов, в докладе говорится: «проведение предстоящих парламентских выборов в свободной, справедливой и мирной обстановке имеет особое значение для демократического развития страны и европейской интеграции». Народный защитник надеется, что, в отличие от прошлого печального опыта, и предвыборный период, и день голосования пройдут без нарушений прав человека, а избирательные процессы будут пользоваться высоким общественным доверием.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)