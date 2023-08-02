Доклад народного защитника о мониторинге Спецучреждения для женщин N5 Пенитенциарной службы

Народный защитник Грузии 1 августа опубликовал доклад о мониторинге Специального учреждения для женщин N5 Пенитенциарной службы. Перед публикацией доклада членами специальной профилактической группы народного защитника были проведены мониторинговые визиты 24 марта 2023 г., а также 1-2 мая 2023 г., целью которых было изучение текущей ситуации в плане обращения с женщинами-заключенными и оценка выполнения рекомендаций, выданных в предыдущие годы. Согласно сообщениям, визиты были вызваны жалобами заключенных на отсутствие доступа к надлежащим средствам гигиены.

Согласно докладу, в учреждении №5 соблюдается чистота, камеры обеспечены туалетами, инвентарем, естественным и искусственным освещением, центральным отоплением. Камеры отвечают минимальным требованиям к пространству. Однако в документе отмечается, что в жилых камерах и санузлах не функционировала центральная система искусственной вентиляции, во многих случаях в учреждение не подавалась питьевая вода.

Что касается медицинских услуг, в докладе говорится, что бывают случаи, когда пациенту приходится ждать консультации 1 месяц и более. Сохраняется проблема своевременного перевода пациентов в стационар гражданского сектора для получения плановых медицинских услуг. Психиатрическая помощь не имеет биопсихосоциальной природы. Проверка психического здоровья не носит регулярного характера и проводится только при первичном размещении осужденных в учреждении, на разовой основе. Ранняя диагностика и профилактический подход имеют особое значение для своевременного выявления и лечения проблем с психическим здоровьем.

Офис народного защитника указывает, что, несмотря на то, что по сравнению с другими пенитенциарными учреждениями в учреждении № 5 проводится больше реабилитационных активностей, а также идет процесс индивидуального планирования отбывания наказания, по-прежнему недостаточно человеческих и материально-технических ресурсов для надлежащего обеспечения реабилитации осужденных.

В докладе говорится, что заключенные не информированы должным образом об их правах и обязанностях в учреждении. Как грузиноязычные, так и иноязычные заключенные не имеют доступа к обновленным законодательным и подзаконным актам. Большинство заключенных воздерживаются от подачи жалоб из учреждения и стараются наладить хорошие отношения с персоналом или обращаются за помощью к заключенным, близким к администрации. Кроме того, в учреждении N5 зафиксированы случаи конфликтов между заключенными.

Народный защитник предлагает Министерству юстиции следующие рекомендации:

Заключенным должна быть предоставлена ​​возможность ежедневно проводить не менее 2 часов на свежем воздухе;

Внести изменения в Приказ Министра исполнения наказаний и пробации № 116 и увеличить положение о принятии душа два раза в неделю, как это предусмотрено приказом, не менее двух раз;

Защита конфиденциальности телефонных разговоров;

Социальные работники учреждения должны предоставить как грузиноязычным, так и иноязычным заключенным устную и письменную информацию об их правах как во время их пребывания в учреждении, так и в течение всего периода их пребывания в учреждении;

Важно, чтобы визиты к врачам-специалистам были организованы таким образом, чтобы время ожидания пациентов не превышало 2 недель.

Народный защитник Грузии надеется, что представленным в докладе рекомендациям будет уделено должное внимание, и путем принятия соответствующих мер положение женщин-заключенных в учреждении N5 улучшится.

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