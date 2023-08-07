Народный защитник выступил с заявлением по поводу 15-й годовщины августовской войны 2008 года.

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани выступил 7 августа с заявлением в связи с 15-й годовщиной российско-грузинской войны 2008 года, в котором говорится, что «население, остающееся на оккупированной территории и проживающее вблизи разделительной линии остро ощущает последствия вооруженного конфликта».

Народный защитник говорит о «преднамеренной дискриминации этнически грузинского населения и нарушении различных прав» и среди них выделяет «ограничение свободного передвижения, запрет доступа к образованию на родном языке, ограничение выдачи де-факто документов, нарушение права на жизнь, доступ к медицинскому обслуживанию и другим источникам средств к существованию».

В заявлении говорится, что ответственность за нарушения прав человека, совершенные на оккупированных территориях, лежит на Российской Федерации как государстве, осуществляющем эффективный контроль. «В этой связи стоит отметить решение Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 года по делу «Грузия против России II», которым суд установил факт продолжающегося эффективного контроля России в оккупированном Цхинвальском регионе и Абхазии», — говорит народный защитник.

Он подчеркивает, что оккупационный режим до сих пор оставляет безнаказанными лиц, виновных в убийстве четырех граждан Грузии – Давида Башарули, Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили и Ираклия Кварацхелия, и что оккупационный режим продолжает практику незаконного задержания лиц за т.н. «незаконное пересечение границы».

В заявлении отмечается, что число незаконных задержаний оккупационным режимом увеличилось, и на сегодняшний день на оккупированных территориях незаконно удерживаются девять граждан Грузии.

«По официальным данным, с 2008 года по настоящее время оккупационный режим за т.н. «незаконное пересечение границы» незаконно задержано 3 439 человек, из них в направлении оккупированной Абхазии – 1 935 человек, в направлении оккупированного Цхинвали – 1 504 человека», – заявляет народный защитник.

Народный защитник осуждает незаконный процесс «бордеризации» и строительство искусственных заграждений российскими оккупационными силами. «С 2008 года российские оккупационные силы проложили более 56 км колючей проволоки, заборов и различных искусственных заграждений в направлении оккупированного Цхинвальского региона, а протяженность искусственных заграждений в направлении оккупированной Абхазии превышает 49 км», – говорится в заявлении. Народный защитник призывает правительство Грузии, используя все международные механизмы и с привлечением международного сообщества, усилить давление на оккупационный режим для защиты прав людей, проживающих в оккупированных регионах, и не жалеть усилий «для расширения и укрепления диалог между искусственно разделенным обществом».

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