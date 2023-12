В связи с Международным днем ​​защиты прав человека народный защитник говорит о правах человека

В связи с 75-летием Всеобщей декларации прав человека народный защитник Грузии опубликовал 10 декабря заявление, в котором затронул ряд вопросов, в том числе бедность, последствия российской оккупации, права лиц с ограниченными возможностями, гражданские и политические права, свобода СМИ, проблемы пенитенциарной системы и насилие по гендерным признакам.

По информации Аппарата народного защитника, «в 2023 году на защиту прав человека поставило печать убийство оккупационными силами гражданина Грузии Тамаза Гинтури. Этот тяжкий факт является отголоском того, что до сих по не наказаны убийцы четырех граждан Грузии: Давида Башарули, Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили и Ираклия Кварацхелия, за что ответственность возлагается на Российскую Федерацию». В заявлении также говорится, что, к сожалению, на оккупированных территориях продолжается практика незаконного задержания и ненадлежащего обращения с гражданами; этнически грузинское население не имеет возможности получать образование на родном языке.

Народный защитник отмечает, что бедность по-прежнему остается одной из главных проблем в стране, что, «в свою очередь, оказывает негативное влияние на реализацию всех прав человека и еще больше ухудшает положение уязвимых групп, включая детей и пожилых людей. Речь идет о вопросах, связанных с детской бедностью, предотвращением насилия и отсутствием надлежащих условий жизни, для решения которых подчеркивается необходимость в гибких и эффективных услугах государственной помощи.

Кроме того, народный защитник рассказывает о трудностях, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями, подчеркивая важность инклюзивного образования и отсутствие национального плана или стандарта доступности. Он выражает обеспокоенность тем, что национальные меньшинства сталкиваются с препятствиями в сфере образования, культурной деятельности и участия в процессах принятия решений.

По словам народного защитника, в 2023 году не менее актуальными были вопросы, связанные с реализацией верховенства закона и гражданско-политических прав. «К сожалению, при вмешательстве в свободу собраний в некоторых случаях полиция применяла непропорциональную силу. Например, основой для разгона митинга 7-9 марта 2023 года и необоснованного прекращения всего собрания путем применения силы сотрудниками правоохранительных органов послужили насильственные действия, инициированных лишь частью участников собрания, что, по мнению народного защитника, требовало принятия индивидуальных, необходимых и соразмерных мер в отношении конкретных виновных, – говорится в заявлеении.

По словам народного защитника, задержания участников собраний и митингов основаны на принятом в 1984 году Кодексе об административных правонарушениях, который несовместим с действующим конституционным строем.

Свобода СМИ, деятельность правозащитников, а также вопросы, связанные с психиатрическими учреждениями и правами заключенных в пенитенциарной системе, также вызывали обеспокоенность в течение года. В отношении последнего народный защитник пишет, что «порочная практика длительного содержания заключенных в закрытых учреждениях, в комнатах деэскалации и одиночных (безопасных) камерах с целью наказания, которую народный защитник оценивает как ненадлежащее обращение, по-прежнему остается серьезной проблемой в пенитенциарной системе».

В конце заявления народный защитник говорит о положительной рекомендации Еврокомиссии относительно статуса кандидата в члены ЕС для Грузии и подчеркивает необходимость проведения дальнейших реформ в судебной системе и выполнения условий Еврокомиссии.

