Оползень в Рача — новостной блог

Пятница, 4 августа

17:58 – Члены семей пропавших без вести на вертолете осмотрят эпицентр стихии

Начальник Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Темур Мгебришвили встретился с членами семей погибших в зоне бедствия в Шови. Как отметил Мгебришвили, члены семей пропавших без вести на вертолете осмотрят эпицентр стихийного бедствия, чтобы они могли своими глазами убедиться в серьезности ситуации.

16:30 – Азербайджан готов помочь в спасательных работах

По информации МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, в котором выразил готовность Азербайджана оказать помощь в спасательных операциях.

15:50 – Найдено еще 4 погибших

По информации МВД Грузии, найдены еще четверо погибших. В результате число погибших достигло 11.

15:00 – Брифинг президента Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей в Шови. Она выразила соболезнования семьям погибших и сказала, что молится с семьями, которые все еще ждут, когда пропавшие без вести будут найдены живыми.

14:20 — 7 погибших, около 210 спасенных, 31 пропавших без вести

В беседе с журналистами премьер-министр Ираклий Гарибашвили подтвердил, что найден седьмой погибший. В МВД подтвердили эту информацию «Civil Georgia». Гарибашвили также отметил, что спасательные работы в регионе продолжатся в выходные дни. Он объявил 7 августа днем ​​траура в стране. Он также заявил, что вместе со спасателями к процессу будут привлечены грузинские военные и Силы обороны.

13:07 – Горячая линия Красного Креста

Общество Красного Креста Грузии распространило номер горячей линии и призвало общественность обращаться по телефону горячей линии: 032 2 501 105 для обмена любой информацией о пропавших без вести в Шови.

По той же информации, на место происшествия были мобилизованы бригады ликвидации последствий стихийных бедствий, оказания первой помощи, восстановления семейных связей и психологической поддержки Красного Креста Грузии.

12:50 – в Рача прибыли председатель Парламента и депутаты большинства

В Рача прибыл председатель Парламента Шалва Папуашвили. В данный момент глава Парламента присутствует на экстренном заседании Штаба по ликвидации последствий стихии в Шови вместе с депутатами парламентского большинства.

12:17 – Премьер-министр прибыл в Рача

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили прибыл в регион Рача, зону стихийного бедствия. Он провел совещание в Оперативном штабе по ликвидации последствий стихии в Шови в Мэрии муниципалитета Они.

12:10 — 6 погибших, 140 спасенных

По информации МВД Грузии, в зоне бедствия в регионе Рача обнаружены тела 6 человек, 140 человек вывезены в безопасное место. В зоне бедствия пожарные-спасатели непрерывно продолжают спасательные работы. На месте также находятся соответствующие подразделения МВД, работает спецтехника и группа кинологов.

10:04 – Возобновлены работы по ликвидации последствий стихии и очистке дорог

По информации Департамента автомобильных дорог, с сегодняшнего утра в зоне бедствия в регионе Рача возобновлены работы по ликвидации последствий стихийного бедствия и очистке дорог. На месте мобилизована вся необходимая техника. На данном этапе работает 21 единица техники и будет добавляться постепенно в течение дня.

10:02 – Не удалось связаться с 35 гражданами

Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе заявил, что по состоянию на 10:02 связаться с 35 жителями Шови не представляется возможным. Он предоставил СМИ обновленную информацию.

08:30 – Премьер-министр вылетел в Шови

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выехал в зону стихийного бедствия. Эту информацию Первому каналу подтвердили в пресс-службе премьер-министра.

06:00 – В Шови приземлились два вертолета Пограничной полиции

По информации МВД, с 06:00 к спасательной операции были привлечены 2 вертолета Пограничной полиции. На месте происшествия также работают сотрудники департаментов полиции регионов Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, а также Патрульной полиции.

Четверг, 3 августа

23:50 – активирована горячая линия

По информации МВД, в Мэрии Онского муниципалитета было проведено экстренное совещание по поводу стихийного бедствия в Шови, по результатам которого было принято решение о создании «горячей линии». В МВД призвали население, если они располагают информацией о пропавших без вести, обращаться по номеру: 598 913 089.

23:03 – Отдыхающие в «Сансет Шови» в безопасности

По сообщению гостиницы «Сансет Шови», все гости и сотрудники гостиницы доставлены в безопасное место.

22:03 – Найдены тела двух человек

В результате продолжающейся спасательной операции в муниципалитете Они были обнаружены тела 2 человек.

20:09 – 70 человек вывезены в безопасное место

В результате спасательной операции около 70 граждан, находящихся в зоне бедствия, переведены в безопасную зону.

19:03 – Началась эвакуация

По информации мэра Они Серго Хидешели, из Шови началась эвакуация жителей.

16:50 – 2 вертолета вылетели в сторону Шови

Спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями и представители других подразделений полиции направляются в зону стихии на двух вертолетах Пограничной полиции МВД.

16:00 – В Шови сошел оползень

В Шови в регионе Рача в Западной Грузии, возле гостиницы «Сансет Шови» сошел оползень.

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