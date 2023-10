Ранние браки – нерешенная проблема в Грузии

Трагический случай убийства Айтадж Шахмаровой оказался делом, вызвавшим большой резонанс в Грузии и спровоцировавшим беспрецедентное объединение активистов против ранних браков. Айтадж, 14-летняя этническая азербайджанка, была помолвлена ​​в результате сделки между семьями, а затем ее 28-летний жених похитил ее, а через два месяца убил свою жену-ребенка. Айтадж несколько раз пыталась сбежать, но каждый раз ее возвращали жестокому «мужу».

Автор: Баиа Патараия – защитница прав женщин и директор организации «Сапари»

Ранние браки распространены по всей Грузии. Сбор данных осуществляется ненадлежащим образом. Однако у нас есть некоторые интересные данные: согласно исследованию ЮНИСЕФ (Международный детский фонд ООН), проведенному в 2018 году, 14% женщин в возрасте 20–24 лет вышли замуж в несовершеннолетнем возрасте; Этот показатель составляет 25% в сельских местностях и 8% в городах. Также, согласно отчету народного защитника, в 2022 году было зарегистрировано 815 беременных несовершеннолетних и зарегистрировано 434 рождения ребенка. Интересна и статистика преступности: в 2022 году по статье 140 УК Грузии, которая касается добровольной половой связи с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, было зарегистрировано 27 дел, из них в 17 случаях девушка была этнической грузинкой, в 9 случаях – этнической азербайджанкой, в 1 случае этнической армянкой. Что касается принудительных браков и похищения невесты, то есть лишения свободы с целью заключения брака, подавляющее большинство пострадавших во время этих преступлений составляют представители этнических меньшинств.

Что сказано в законодательстве?

Бракам с детьми способствуют проблемное законодательство, с одной стороны, и неэффективное исполнение закона, с другой. С точки зрения законодательства у нас есть несколько серьезных пробелов: в целом проблематична глава о сексуальных преступлениях в Уголовном кодексе. Основная проблема в том, что отсутствие согласия не считается изнасилованием, то есть случай квалифицируется как изнасилование только при наличии дополнительного насилия, что противоречит Конвенции Совета Европы о пресечении и предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, т.е. т.н. Стамбульской конвенции.

Кроме того, наказание за добровольный половой акт с лицом до 16 лет меньше, чем за изнасилование. Эту статью следует упразднить: согласно международным стандартам, любые отношения с лицом моложе 16 лет, добровольные или недобровольные, автоматически должны считаться изнасилованием. Проблемным является и то, что уголовное законодательство не запрещает брак или помолвку в детском возрасте.

Вопрос исполнения также весьма проблематичен. Часто заключаются процессуальные соглашения о признании вины и применяются санкции, не связанные с лишением свободы. Также следственные структуры не могут предотвратить или выявить давление насильника и семьи на девушку-жертву, а в случаях принудительного замужества зачастую расследование прекращается и не возбуждается судебное преследование. Расследование статьи 140 также проблематично, то есть полиция не может расследовать случаи полового акта между совершеннолетним и лицом до 16 лет до рождения ребенка. В этом случае также заключаются сделки о признании вины с наказанием, не связанным с лишением свободы. Также, чтобы скрыть данное преступление, несовершеннолетние девочки не заполняют графу об отце ребенка, регистрируются как матери-одиночки, и лишь позже фамилия ребенка меняется и в документах отражается отец.

Из всего вышесказанного видно, что насильники злоупотребляют лазейками в законодательстве и, соответственно, создается благодатная почва для ранних браков. Проблема обеспечения правопорядка создает атмосферу безнаказанности и поощряет преступность. Образовательные программы слабы, а реферальный механизм фактически не работает. Информацию о детских и принудительных браках из школы не предоставляют ни социальным службам, ни полиции. Ни сотрудники школы, ни публичные служащие не несут ответственности за несообщение о преступлении.

Как видим, проблема носит системный и дискриминационный характер в отношении девочек, а этническое происхождение еще больше усугубляет дискриминацию со стороны государственных структур.

Где выход?

Прежде всего, должно быть начато эффективное исполнение существующего законодательства и применение реальных наказаний, как в отношении совершения преступления, так и в отношении соучастников и фактов несообщения. Законодательство нуждается в совершенствовании: помолвка и незарегистрированные браки до 18 лет должны квалифицироваться как принудительные браки; Сравнительно мягкую специальную статью о половом сношении взрослого с лицом до 16 лет следует отменить и рассматривать как прямое изнасилование несовершеннолетнего, что является тяжким преступлением. Подход к борьбе с сексуальными преступлениями необходимо изменить существенно, как с точки зрения законодательства, так и с точки зрения исполнения.

В целом устранение проблемы ранних браков требует более широкой работы: усиления профилактики, совершенствования системы образования, задействование реферальной системы, информационно-просветительских кампаний и эффективной работы правоохранительных органов.

