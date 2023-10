Народный защитник просит БДИПЧ/ОБСЕ дать правовую оценку изменениям в законе «О собраниях и манифестациях»

Аппарат Народного защитника Грузии 18 октября обратился с письмом в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ) с просьбой дать юридическую оценку планируемым изменениям в законе Грузии «О собраниях и манифестациях».

Согласно заявлению, опубликованному 18 октября, «в письме народный защитник отметил, что законопроект представляет собой интенсивное вмешательство в свободу слова/собраний, которое ограничивает выражение мнения путем использования временных сооружений (например, палатки)».

В заявлении также отмечается, что «в демократическом обществе столь жесткое ограничение свободы слова может быть оправдано только необходимостью защиты важного, весомого интереса, который не выявлен в представленном законопроекте».

4 октября народный защитник Леван Иоселиани опубликовал заявление, в котором выступил против внесения изменений в вышеупомянутый закон.

А 5 октября Парламент поддержал поправки в Закон «О собраниях и манифестациях», которые правящая команда приняла в ускоренном порядке.

17 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на указанный законопроект.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)