24 октября во время посещения Ахалцихской зональной диагностической лаборатории в Южной Грузии посол США Келли Дегнан беседовала с представителями СМИ об избрании двух новых судейских членов Высшего совета юстиции, роли Грузии, как регионального посредника и недавних заявлениях Алексея Арестовича, советник президента Украины.

Высший совет юстиции

Отвечая на вопрос об избрании членов Тбилисского апелляционного суда Левана Мурусидзе и Дмитрия Гвритишвили судьями-членами Высшего совета юстиции, посол Дегнан сказала, что «это вопрос, который будет оценивать Европейская комиссия», поскольку судебная реформа является одним из 12 приоритетов, выдвинутых Советом Евросоюза.

Вместе с тем она подчеркнула, что процесс реформирования судебной системы должен быть «широким и инклюзивным», и в нем должны участвовать гражданское общество, оппозиция и другие заинтересованные стороны.

Она отметила, что во время своей поездки по Грузии она встречается с судьями региональных судов и «профессионалами, преданными своему делу», которые очень много работают для обеспечения соблюдения закона. Посол США выразила надежду, что продолжающаяся реформа судебной системы решит некоторые реальные проблемы, стоящие перед судами. В качестве одного из примеров она привела перегруженность судов.

«Важно быть уверенными, что граждане Грузии получают такую ​​судебную поддержку и имеют судебную систему, которая действительно поддерживает демократию и граждан страны», — добавила посол.

Роль Грузии, как регионального посредника

Отвечая на вопрос о роли Грузии, как регионального посредника, посол США подчеркнула важность встреч лидеров трех стран Южного Кавказа (Грузия, Азербайджан, Армения) по важным для них вопросам.

«Грузия часто выступала в роли посредника», — сказала она, отметив важность роли Грузии в достигнутом между Арменией и Азербайджаном соглашении.

Посол Дегнан подчеркнула, что «есть много проблем, стоящих перед регионом, будь то вода, энергетика или экономика, где, если мы будем работать вместе, три страны могут улучшить положение своего населения».

В этом контексте она сказала, что «это очень позитивным и обнадеживающим признаком является, что президент Алиев находится здесь, а также визит премьер-министра Пашиняна, когда он и официальные лица страны иногда приезжают». «Грузия — это место, которое объединяет людей, и я думаю, что так было на протяжении всей истории Грузии, и мы видим то же самое сейчас», — добавила она.

Недавние заявления Арсетовича

Посол Дегнан также коснулась разногласий, последовавших за заявлением советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича от 21 октября, где он отметил, что Украина будет «проецировать силу» на Грузию, где, по его словам, есть «пророссийское правительство». Посол США заявила, что не хочет говорить «от имени представителя украинского правительства г-на Арестовича», однако отметила, что «все, что разделяет Грузию и Украину, на руку только России». По ее словам, «сейчас действительно самое время быть вместе».

Отметив, что и Грузия, и Украина подверглись вторжению со стороны России и угрозам со стороны России, посол повторила, что «пришло время объединиться, чтобы показать, что территориальная целостность и суверенитет Грузии в безопасности и сохранены».

«США долгое время были и будут решительным сторонником территориальной целостности и суверенитета Грузии, и именно это мы хотим здесь сохранить», — добавила она.

Реформы, Евросоюз

«С точки зрения Соединенных Штатов Америки, мы очень последовательно и четко поддерживаем стремление Грузии к европейскому будущему», — сказала посол, отметив, что у грузинского народа есть четкое желание стать членом Евросоюза и НАТО. Отметив, что сейчас у Грузии есть «реальная возможность» получить статус кандидата в члены ЕС, посол сказала, что необходимо, чтобы руководство и народ страны вместе работали над реализацией реформ, необходимых для выполнения 12 рекомендаций ЕС.

По словам посла США, установление «широкого и инклюзивного процесса» вокруг реализации 12 приоритетов станет доказательством готовности Грузии, и «мы все наблюдаем, смогут ли лидеры Грузии сделать то, что необходимо для достижения этой цели».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)