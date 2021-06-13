При посредничестве Грузии и США Азербайджан освободил 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта

При участии Грузии и США азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта, взамен Ереван передал Баку важные материалы о заминированных территориях. Пленные были переданы армянской стороне на грузино-азербайджанской границе, где также присутствовали представители властей Грузии.

В достижении договоренности Министерство иностранных дел Азербайджана подчеркнуло поддержку правительства Грузии и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Ведомство также отметило, что в этот процесс также внесли значительный вклад госсекретарь США Энтони Блинкен, исполняющий обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филип Рикер, президент Европейского совета Шарль Мишель и шведское председательство в ОБСЕ.

По сообщению правительства Грузии, договоренность была достигнута при «активном содействии премьер-министра Ираклия Гарибашвили и заместителя помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филипа Рикера».

«Благодаря активности стратегического партнера Грузии – США, и значительному участию Грузии в этих процессах, был сделан особый шаг по улучшению обстановки безопасности в регионе Южного Кавказа. Этот факт придаст значительный импульс дальнейшему снижению напряженности между ближайшими соседями Грузии», — говорится в заявлении пресс-службы Администрации правительства Грузии.

Президент Саломе Зурабишвили заявила, что «Грузия вернулась к своей исторической посреднической роли, (США) и Евросоюз вернулись на Кавказ, восстановление доверия — это путь к долгосрочному миру».

Proud of the role🇬🇪played in close coordination w/our strategic partner 🇺🇸 & Acting Assistant Sec Reeker to facilitate 🇦🇿's release of 15🇦🇲citizens detained during the conflict. 🇦🇲providing🇦🇿info about mined territories is an important step toward improved security in our region. https://t.co/ncizGfTO90 — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) June 12, 2021

Приветствуя освобождение задержанных армян, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: «Мы благодарны за важную роль, которую правительство Грузии сыграло в переговорах между сторонами. Такие шаги приблизят народы региона к мирному будущему, которого они заслуживают».

«Процесс осуществлен посредничеством властей США и Грузии, за что правительство Республики Армения благодарит Администрацию президента США и Правительство Грузии», — заявила Мане Геворгян, пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «Возвращение всех наших соотечественников, содержащихся в Азербайджане, является приоритетом для правительства Армении», — добавила она.

По сообщениям, десятки армян находятся в плену в Азербайджане после войны в Нагорном Карабахе 2020 года.

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