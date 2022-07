Ираклий Кобахидзе статус кандидата в члены ЕС с вовлечением в войну

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что если Грузии придется вступить в войну с Россией до декабря, то стране будет «гарантирован» статус кандидата в члены Евросоюза.

«Пожалуй, вы согласитесь со мной, что не стоит получать такой статус», — заявил Ираклий Кобахидзе вчера в интервью каналу Общественного вещателя Грузии.

«Мы не можем и не будем менять этот фактор», — сказал он, добавив: «Оппозиция была бы рада это сделать и делает для этого все, но мы ни в коем случае не пойдем на это».

«Если война в Украине завершится до декабря, конечно, будет снят тот эмоциональный фон, который, в том числе, стал причиной принятия противоположного решения для Грузии в Евросоюзе. То есть был определенный эмоциональный фон, из-за чего Украина и Молдова получили статус кандидата, а Грузия — нет», — сказал председатель правящей партии.

По его словам, «если война в Украине закончится до конца декабря, этот эмоциональный фон изменится, и в такое время шансы на получение нами статуса кандидата возрастут».

23 июня Европейский совет предоставил Грузии европейскую перспективу, однако Еврокомиссия дала стране 12 рекомендаций, которые необходимо выполнить до получения статуса кандидата. Рекомендации включают, среди прочего, проведение судебной и избирательной реформ, политическую деполяризацию и «деолигархизацию», а также независимость и эффективность государственных институтов.

В рекомендации не входит открытие Грузией «второго фронта» против России или введение Тбилиси санкций против Москвы.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)