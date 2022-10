23 октября Конференция судей избрала Левана Мурусидзе и Дмитрия Гвритишвили из Тбилисского апелляционного суда судьями-членами Высшего совета юстиции.

За возвращением Мурусидзе и Гвритишвили в совет последовали отклики со стороны политиков. Предлагаем оценки представителей Грузинской мечты и оппозиции по этому вопросу.

Комментарии представителей Грузинской мечты

По словам председателя Комитета по процедурным вопросам и Регламенту Ираклия Кадагишвили, критика со стороны Единого национального движения и связанных с ним «политических и иных кругов» в отношении судебной системы раздается с тех пор, как «Национальное движение» «фактически утратило контроль над судом».

По его словам, реформа судебной системы касается законов и системы в целом, а не имен и фамилий, «которые кому-то могут нравиться или не нравиться или вообще быть нейтральными». Кадагишвили также раскритиковал оппозицию за пассивность в процессе реализации рекомендаций Еврокомиссии и заявил, что вместо того, чтобы работать над реформами, они «по-прежнему ограничиваются политическими заявлениями».

Еще один депутат от Грузинской мечты Давид Сергеенко считает, что избрание Мурусидзе и Гвритишвили в Высший совет юстиции не поставит под угрозу процесс реализации рекомендаций.

По словам Сергеенко, по его мнению, Совет юстиции должен быть независимым институтом, не подверженным влиянию оппозиции или власти. «Я ничего не могу сейчас сказать о конкретном составе, почему они считают, что это клан или не (является) кланом, это самостоятельный институт, хотя и подотчетный обществу», — добавил он.

По словам еще одного депутата Грузинской мечты Гиви Миканадзе, против Мурусидзе и Гвритишвили ведется «грязная кампания» и «черный пиар», «каких-либо доказательств которых по сей день не представлено».

«Это целенаправленная кампания, которую пытается оппозиция вновь закатить и использовать. Однако если они за то, чтобы мы уважали независимость суда, они должны принять то решение, которое было принято вчера судебной властью», — подчеркнул он.

Комментарии представителей оппозиции

«Леван Мурусидзе и (Дмитрий) Гвритишвили и до сих пор занимали влиятельные позиции в судебной системе, просто избрав их вчера, им будет еще проще назначать таких же судей в судебной системе, и чем дольше они будут оставаться в судебной системе, тем больше будет Леванов Мурусидзе в судебной системе Грузии», — заявил председатель Единого национального движения Ника Мелия.

Он также отметил, что «то, что произошло вчера, показывает, что эта власть не намерена выполнять рекомендации Евросоюза принципиально, более того — делает все, чтобы российская мечта осуществилась, и Грузия не стала государством-членом ЕС». «Суд окончательно сформировался, как коррупционно-клановая институция, лишенная всяческого авторитета, которая нравится только российскому олигарху и больше никому», — добавил Ника Мелия.

Представитель партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» Натия Мезвришвили обратила внимание на проблематичность существующего состава Высшего совета юстиции и порядок его избрания. По ее словам, действующие правила укомплектования совета создают риски использования совета в качестве инструмента для личных или партийных интересов со стороны «группы влияния» (Чинчаладзе, Мурусидзе) и связанных с ними органов власти.

«Вот почему независимость совета имеет решающее значение. Поэтому критически важно, чтобы реформа в первую очередь коснулась совета, и к этому нас призывают рекомендации Евросоюза. Без независимости совета нет независимости суда, а без независимости суда нам не дадут статус кандидата (в члены ЕС)», — написала Мезвришвили в Facebook.

«Проведя фасадные выборы в Совет юстиции, Грузинская мечта продолжила подрыв грузинской демократии и открыто напала на процесс европейской интеграции. Вместо того, чтобы выполнить 12 пунктов Еврокомиссии, сегодня власти в очередной раз усилили власть «судебного клана» и усилило собственный политический контроль над системой правосудия», — заявили в партии «Лело за Грузию».

В партии также отметили, что «вместо того, чтобы освободить суд от политического влияния и провести полноценную реформу Высшего совета юстиции, правящая команда выбрала двух влиятельных лиц «клана» судьями-членами Высшего совета юстиции. С одной стороны, это попытка олигархического режима установить тотальный контроль над всеми институтами. С другой стороны, (это) решение является полным игнорированием критериев, установленных Евросоюзом, и целенаправленно уничтожает возможность получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС», — подчеркнули в «Лело».

По словам депутата от партии Стратегия Агмашенебели Пааты Манджгаладзе, власти Грузинской мечты продолжают «заговор» против грузинского государства. По его словам, на фоне, когда реформа судебной системы и назначение высокопоставленных лиц членами Высшего совета юстиции было рекомендацией Евросоюза, назначение Мурусидзе и Гвритишвили в совет «является прямым нарушением европейской рекомендации».

Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария считает, что избрание Мурусидзе и Гвритишвили членами Совета юстиции — это послание Грузинской мечты гражданам Грузии, что в их условиях у нас «нет никакой европейской перспективы». «Наше государство не принадлежит Грузинской мечте, несмотря на то что они его захватили… Это государство принадлежит нам, и от нашей активности, наших выводов зависит, откажемся мы от этого будущего или нет», — подчеркнула она.

