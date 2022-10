В ответ на вопрос журналиста об опасениях, высказанных по поводу состояния демократии в Грузии в свете нападок на посла США в Грузии Келли Дегнан, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что Госдепартамент уже выражал озабоченность по поводу «тревожных заявлений», прозвучавших со стороны политической системы Грузии и грузинского общества, а также по поводу «действий правительства, включая задержку или отсрочку важных демократических реформ, что привело к отступлению назад».

По словам Неда Прайса, такие действия нанесли удар по европейским и евроатлантическим устремлениям грузинского народа.

«Эти действия, которые нас обеспокоили, привели к углублению поляризации в грузинском обществе, а не к объединению страны вокруг основных вопросов евроатлантической интеграции», — отметил он, добавив, что такая степень поляризации не принесет пользы для страны или ее политических устремлений.

В то же время пресс-спикер подчеркнул, что США готовы работать с Грузией над реализацией реформ, чтобы страна могла достичь своих евроатлантических целей.

В этом контексте он призвал Грузию продемонстрировать свою приверженность интеграции в ЕС путем проведения необходимых реформ для продвижения по этому пути.

На вопрос журналиста, подрывает ли нынешняя ситуация в Грузии интерес США к Грузии, особенно в свете развязанной Россией в феврале войны в Украине, представитель Госдепартамента ответил: «мы считаем, что некоторые действия, некоторая риторика работает против интересов грузинского народа».

Санкции против родственников Иванишвили

Когда журналист спросил Неда Прайса о решении Украины от 19 октября ввести санкции в отношении нескольких родственников основателя Грузинской мечты Бидзины Иванишвили, а также поинтересовался, консультировался ли Госдепартамент с украинскими властями относительно санкций, Прайс ответил: «у нас тесные рабочие отношения с украинскими партнерами», и добавил, что украинцы сами должны говорить о санкциях, введенных ими.

Что касается Грузии, он подчеркнул, что США по-прежнему готовы работать с властями Грузии над реализацией реформ, запрошенных Евросоюзом и Еврокомиссией, которые помогут стране реализовать свои европейские устремления.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)