В Тбилиси состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении

По сообщению МИД Грузии, 16 июля в Тбилиси состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, на которой обсуждались вопросы мира и стабильности в регионе. Стороны провели отдельные встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили.

По заявлению МИД Грузии, Илья Дарчиашвили приветствовал встречу, состоявшуюся между сторонами, и отметил, что «объединенными усилиями удастся решить различные вопросы повестки дня, создать положительную динамику и развивать потенциал региона».

По окончании встречи в МИД Армении сообщили, что стороны обсудили широкий круг вопросов, направленных на «нормализацию» отношений между двумя странами.

Согласно той же информации, на встрече министр Мирзоян говорил о необходимости урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта для достижения прочного мира и подчеркнул необходимость использования с этой целью сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Министр иностранных дел Армении также акцентировал внимание на решении гуманитарных вопросов, связанных с освобождением армянских пленных.

В свою очередь, МИД Азербайджана подчеркнул необходимость полной реализации трехстороннего заявления, подписанного руководителями Азербайджана, Армении и России, что будет способствовать «установлению добрососедских межгосударственных отношений» между двумя странами.

Министры поблагодарили Тбилиси за организацию встречи и заинтересованность в продолжении диалога между двумя странами.

Встречи с премьер-министром Грузии

В ходе встреч с премьер-министром Ираклием Гарибашвили министры иностранных дел Армении и Азербайджана обсудили двусторонние отношения и мирную инициативу соседства на Южном Кавказе.

На встрече с Мирзояном Ираклий Гарибашвили подчеркнул необходимость «развивать положительную динамику диалога в будущем». Стороны также обратили внимание на существующие и будущие перспективы сотрудничества между Грузией и Арменией, включая экономические и двусторонние торговые отношения.

На встрече с министром иностранных дел Азербайджана стороны обсудили текущую ситуацию и вызовы в регионе. Кроме того, внимание было обращено на отношения Грузии с Азербайджаном, особенно в сферах транспорта и энергетики.

