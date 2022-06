Келли Дегнан: США не пытаются втянуть Грузию в войну

Посол США в Грузии Келли Дегнан отвергла обвинения в том, что Соединенные Штаты пытаются втянуть Грузию в российско-украинскую войну, назвав такие утверждения «100% российской дезинформацией».

Несколько экспертов, близких к правящей Грузинской мечте, недавно заявили, что власти Грузии стали объектом растущей критики со стороны Запада по вопросам поддержки демократии. Мнения экспертов широко освещались проправительственным телеканалом «Имеди».

«Когда я слышу от людей, что США работают против Грузии или пытаются втянуть Грузию в войну и открыть «второй фронт», это 100% российская дезинформация», — заявила журналистам посол США.

«Мы вообще не хотим видеть Грузию вовлеченной в эту войну», — сказала она.

По ее словам, «Соединенные Штаты сделали все возможное, чтобы остановить эту войну, остановить боевые действия. Даже до начала боевых действий Соединенные Штаты были страной, которая делала все возможное, чтобы предотвратить эту войну».

«На наш взгляд, то, за что выступают ЕС и НАТО, это мир, стабильность и благополучие. Вы можете увидеть это в каждой стране Европы, в Северной Америке — стабильность, благополучие и мир, что сопутствующим членству в евроатлантическом содружестве», — сказала она.

«И мы хотим этого и для Грузии. Мы знаем, что это именно то, что хочет грузинский народ», — добавила она.

