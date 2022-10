Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вместе с правительственной делегацией 24 октября прибыл Тбилиси с однодневным рабочим визитом, где уже встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили принял Ильхама Алиева в Шато Мухрани, где, по сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, стороны обсудили, среди прочего, обстановку безопасности в регионе и мире, стратегическое партнерство между двумя странами и подчеркнули интенсивное сотрудничества в торгово-экономическом направлении.

После встречи с глазу на глаз премьер-министр Грузии и президент Азербайджана провели совместную пресс-конференцию.

Выступление Ираклия Гарибашвили

В начале выступления премьер-министр Гарибашвили отметил «величайшее значение» визита Ильхама Алиева и подчеркнул достижения президента Азербайджана в сближении отношений между Азербайджаном и Грузией. «Я глубоко убежден, что существующие отношения на высоком уровне будут и далее укрепляться на благо нашего народа и наших стран», — добавил он.

Ираклий Гарибашвили отметил, что на встрече с президентом Алиевым были обсуждены вопросы, «касающиеся прочного партнерства и сотрудничества между нашими странами». По словам премьер-министра, они рассмотрели сложную ситуацию в мире, текущие процессы и ситуацию в регионе.

В этом контексте он подчеркнул важность мира и стабильности, что «является ключевым условием развития нашего региона и благополучия наших народов в целом». «Мы все согласны с тем, что происходящее в Украине должно быть урегулировано путем переговоров», — добавил он.

«Мы также коснулись недавней договоренности, достигнутой между Азербайджаном и Арменией о начале процесса мирных переговоров, это, конечно, вселяет в нас большие надежды», — сказал Ираклий Гарибашвили и еще раз подтвердил готовность правительства Грузии «продолжать и содействовать мирной политике, которую мы начали и запустили вместе».

Премьер-министр Грузии также отметил, что «упомянутая инициатива мирного соседства не противоречит и не заменяет какой-либо другой формат сотрудничества. Наоборот, это поможет, и я верю, что вместе мы сделаем еще много важных дел». Ираклий Гарибашвили также приветствовал озвученную президентом Алиевым в Праге инициативу о создании механизма трехстороннего (Азербайджан, Грузия, Армения) дискуссионного формата.

Подчеркнув, что Азербайджан является «самым важным стратегическим партнером» Грузии, премьер-министр Гарибашвили сказал, что на встрече также были рассмотрены такие совместно реализуемые стратегические проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзрум, ЖД проект Баку-Тбилиси-Карс, проекты Южного газового коридора. «Я также говорил о важности среднего коридора», — сказал он.

«Подтверждаем полную готовность максимально активизировать отношения для реализации как текущих, так и планируемых проектов», — добавил он в завершение своего выступления.

Материал будет обновляться в соответствии с выступлением президента Ильхама Алиева…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)