Конференция судей Грузии, которая является самоуправляемым органом судей общих судов, на 31-й конференции, состоявшейся 23 октября, избрала членов Тбилисского апелляционного суда Левана Мурусидзе и Дмитрия Гвритишвили судьями-членами Высшего Совета юстиции.

Всего на Конференции судей присутствовало 279 судей, из них, по данным СМИ, 268 судей поддержали кандидатуру Мурусидзе, а 267 – Гвритишвили.

Должности двух судей в Высшем совете юстиции, состоящем из 15 членов, стали вакантными после того, как Гоча Абусеридзе и Георгий Гогинашвили покинули совет. По сообщениям СМИ, Дмитрий Гвритишвили был выдвинут на этот пост Высшим советом юстиции, а Леван Мурусидзе выдвинул себя. Следует отметить, что кандидатами в члены совета были названы только их кандидатуры.

Следует отметить, что в Высшем совете юстиции по сей день вакантными остаются места 5 членов, не являющихся судьями, что неоднократно подвергалось критике со стороны местных неправительственных организаций и международных партнеров.

Недавно Парламент начал процесс их отбора. На 5 вакантных должностей членов совета, не являющихся судьями, выдвинуто 32 кандидата.

Заявление Мурусидзе и Гвритишвили

Леван Мурусидзе, который был секретарем Совета юстиции в 2013-2017 годах, после избрания членом совета заявил в беседе с журналистами, что в последние годы вел себя «тихо» и «спокойно», но неправительственный сектор, отдельные политики и эксперты «не успокоились».

«Они снова крутили мое имя и «(все) проблемы, которые были в суде, в стране, они обвиняли меня», — сказал он, добавив, что «сейчас 21 век, иначе эти неправительственные организации сожгли бы нас нас костре».

По словам Мурусидзе, поскольку он был рядовым судьей и не имел возможности ответить на обвинения, «после долгих раздумий» решил вернуться в совет и «если у кого будут претензии», сам ответит им. «Посредством моего отстранения и дискредитации, они думали, что распустят судебную систему и приведут в нее кадры, которыми потом будут управлять (сами)».

«Я буду бороться до конца за то, чтобы суд был независимым», — заявил Мурусидзе журналистам, подчеркнув, что готов к критике, но также должны «отмечаться положительные моменты». «Если нет, если они хотят воевать, будем воевать, другого пути нет», — добавил он.

В свою очередь Дмитрий Гвритишвили, который также был членом Высшего совета юстиции в 2017-2021 годах, заявил журналистам, что повторное выражение доверия является для него «большой ответственностью», и он будет защищать интересы судебной власти.

«Я буду использовать свой опыт и знания снова и снова, чтобы еще больше приблизить суд к международным стандартам», — подчеркнул он.

Претензии к Мурусидзе и Гвритишвили

Левана Мурусидзе и Дмитрия Гвритишвили неправительственный сектор считает членами т.н. судебного клана. Имя первого из них связано с рядом громких дел. Например, он был судьей, рассматривавшим дело об убийстве Сандро Гиргвлиани, из-за чего все это время подвергался критике со стороны неправительственного сектора и политического спектра. Леван Мурусидзе также обсудил дело телекомпании «Рустави 2». При этом бывший замглавы Службы госбезопасности Сосо Гогашвили, находящийся в настоящее время в предварительном закобчении, заявил, что он вместе с Мурусидзе «налаживал» вопросы разрешения судебных споров в пользу Грузинской мечты.

Дмитрий Гвритишвили был одним из тех судей, которые говорили о попытках дискредитации судебной системы со стороны отдельных политических партий, «подпадающих под их влияние СМИ» и неправительственных организаций. В июне прошлого года после закрытой встречи судей Гвритишвили заявил, что, по мнению ряда присутствовавших судей, недавние действия стратегических партнеров Грузии противоречат принципам отношений с суверенным государством.

