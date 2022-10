20 октября в интервью телеканалу «Имеди» председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе помимо разных вопросов рассказал, в том числе, о процессе отбора народного защитника и сказал, что в 2017 году партию подтолкнули «обстоятельства» выбрать «омбудсмена Единого национального движения» Нино Ломджария. Он пообещал, что на этот раз такого больше не повторится. Срок полномочий Ломджария на посту народного защитника истекает 9 декабря. В настоящее время идет процесс отбора новых кандидатов. В 2017 году Нино Ломджария, ранее занимавшая должность заместителя главы Государственной аудиторской службы, была выдвинута Грузинской мечтой, и ее кандидатуру поддержали 13 местных неправительственных организаций. В то время Национальное движение поддержало ее избрание, а другая крупная оппозиционная фракция — Европейская Грузия — не поддержала. Представляя кандидата в 2017 году, Ираклий Кобахидзе, который был на тот момент председателем Парламента, сказал: «Мы учли опыт, квалификацию, критерии беспристрастности и принимая во внимание все это, в итоге большинство выбрало Ломджария».

Пояснения Кобахидзе

Председатель правящей партии пояснил, что когда Грузинская мечта в 2017 году решила поддержать кандидатуру Ломджария, «тогда нас сюда подтолкнули кое-какие обстоятельства». «Сегодня мы ни при каких обстоятельствах не собираемся уступать институт народного защитника Национальному движению», — добавил он.

По словам Кобахидзе, есть риск, что Национальное движение попытается саботировать процесс избрания нового народного защитника и одну из 12 рекомендаций Еврокомиссии, поэтому шансы на избрание народного защитника составляют 50/50. «Не в наших руках выполнить этот пункт. Нам нужно 90 голосов. Если оппозиция не поддержит кандидатов, этот пункт не может быть выполнен», — сказал он.

Председатель Грузинской мечты также заявил, что «Национальному движению нечего терять, наоборот, если они отбросят всех кандидатов, в этом случае останется их офис, то есть в Офисе народного защитника полностью закреплен актив Национального движения».

«Если Парламент не сможет избрать народного защитника, в этом случае заместители и актив Национального движения, находящиеся в офисе народного защитника, остаются на своих позициях. Другими словами, они сохраняют полный контроль над Аппаратом народного защитника», — сказал Кобахидзе.

Какого кандидата поддерживает Грузинская мечта?

На вопрос — выбрала ли правящая партия кандидата, которого поддержит? — Кобахидзе сказал, что партийные консультации еще не начинались. Однако он подчеркнул, что «у нас нет опасений по поводу кандидатур народного защитника». «У нас есть один принцип, народный защитник должен добросовестно выполнять свою функцию, которая называется надзором за защитой прав человека. Это ее конституционная функция», — добавил председатель ГМ.

По словам Кобахидзе, новый народный защитник «не должен быть политически предвзятым. Это не наши требования, это объективные требования».

Лидер Грузинской мечты заявил, что лично для него «есть те, кто явно неприемлем, а есть те, кто может быть приемлем… Мы не можем опережать события, в итоге названы все девятнадцать кандидатов, все девятнадцать будут заслушаны Парламентом, будут проведены собеседования, и после этого мы сможем выступить с нашей публичной позицией».

Вопросы, связанные с Нино Ломджария

По словам Кобахидзе, «народным защитником не может быть человек, который на протяжении 5 лет посещает единственного заключенного, а этим заключенным является Михаил Саакашвили». Согласно последнему годовому докладу народного защитника, в 2021 году Аппарат омбудсмена осуществил сотни контрольных посещений мест лишения свободы и психиатрических учреждений.

«Нам действительно больше не нужен такой народный защитник, потому что явно видна политическая предвзятость. Мы ни при каких обстоятельствах не выберем такого народного защитника», — добавил он.

Председатель правящей партии также отметил, что «мы должны позаботиться об институтах, в том числе об институте Народного защитника», который пострадал за время пятилетнего правления Ломджария, поскольку «она занималась не надзором за защитой прав человека, а преследовала политические интересы». Кобахидзе также обвинил Ломджария во вмешательстве во внешнюю политику и повторил, что «естественно, что-то подобное мы не допустим».

