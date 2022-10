Действующий народный защитник Грузии Нино Ломджария, срок полномочий которой истекает 9 декабря, представила последний годовой доклад о состоянии защиты прав человека на пленарном заседании Парламента Грузии 7 октября.

Документ, расписанный почти на 400 страницах , основан на около 5000 заявлений, поступивших в Аппарат омбудсмена в 2021 году, рассмотрении более 11 100 телефонных сообщений и результатах 100 мониторинговых визитов сотрудников аппарата омбудсмена в места лишения свободы, психиатрические учреждения, воинские части и другие ведомства.

Доклад за 2021 год омбудсмен направил в законодательный орган еще весной, но Парламент отложил его рассмотрение до осенней сессии.

Основные выводы из доклада омбудсмена

Согласно документу, в 2021 году ситуация в направлении защиты прав человека в Грузии существенно не улучшилась, а по ряду направлений даже наблюдалось значительное ухудшение, что, по мнению народного защитника, связано с тем фактом, что надзор со стороны Парламента Грузии за исполнительной властью недостаточно силен.

Согласно докладу, 63,1% поручений, выданных по постановлению Парламента в 2021 году, государственными ведомствами не выполнены; Частично выполнено 18%, при этом полностью выполнено только 16,1% выданных поручений. Более того, по словам Нино Ломджария, в 2021 году Парламент принял ряд решений, нарушающих независимость государственных институтов, отвечающих за защиту прав человека в стране.

В докладе омбудсмена акцентировано внимание на принятом Парламентом в ускоренном порядке решения об упразднении Службы государственного инспектора в 2021 году, а также на тех законодательных изменениях, «которые ухудшили степень независимости судей в Грузии, и, соответственно, состояние системы правосудия и право на справедливое судебное разбирательство». В документе также акцентировано внимание на назначение судей в Верховный суд вопреки призывам БДИПЧ/ОБСЕ, Европейского союза и международных партнеров.

В докладе омбудсмен обращает внимание на «значительные недостатки» и «политическую составляющую», выявленные в следственных процессах, проводимых прокуратурой Грузии, примером чего приведены т.н. дело картографов, дело об отмывании денег против основателя партии Лело, гомофобное насилие в отношении журналистов 5-6 июля 2021 года и дело Ниноцминдинского детского пансионата. Говоря о нарушении права на справедливый суд, омбудсмен приводит в пример Нику Гварамия, директора телекомпании «Мтавари архи».

В докладе омбудсмена также подчеркивается сокращение свободы слова в стране и отмечается, что «журналистам, гражданским активистам и правозащитникам приходится работать в опасной и враждебной среде». «В 2021 году увеличилось количество случаев физических нападений на представителей критических СМИ, в том числе в предвыборный период».

В документе указывается на «циничное» и «пренебрежительное» отношение политических деятелей к журналистам, особенно представителям критически настроенных СМИ, а также на их недопущение на мероприятия государственных органов и заявления, направленные на их дискредитацию.

В то же время, согласно докладу, «как и в предыдущие годы, сотрудники правоохранительных органов нередко применяли непропорциональную силу при управлении и разгоне собраний, активно прибегая к административным задержаниям участников собрания, которые во многих случаях не соответствовали требованиям необходимости и принимали форму необоснованного вмешательства в свободу собраний».

Полный доклад о состоянии защиты прав и свобод человека в Грузии в 2021 году (pdf на грузинском языке) можно открыть по этой ссылке.

Вопросы депутатов народному защитнику

После представления годового доклада депутаты задали народному защитнику вопросы и дали оценку ее выступлению.

Вопросы представителей правящей Грузинской мечты и других членов большинства

Депутаты Грузинской мечты недовольны докладом омбудсмена и обвинили Нино Ломджария в предвзятости. Они также отметили, что доклад омбудсмена основан не на конкретных фактах, а на предположениях. Несколько депутатов Грузинской мечты также раскритиковали отношение народного защитника к Православной церкви и Патриархии.

Депутат Грузинской мечты Бека Одишария напомнил об иске, поданном Аппаратом омбудсмена к парламенту в Конституционный суд, в котором обжалованы законодательные изменения, касающиеся предоставления права временного содержания лесных участков Православной церкви, и спросил Нино Ломджария, «что она хочет от Православной церкви Грузии».

«Какова была цель дискредитации Православной Церкви, в данном случае, чтобы как-то показать, что у Патриархии неизмеримо больше прав, чем у других конфессий?», — спросил омбудсмена в связи с тем же иском депутат Гурам Мачарашвили, который покинул Грузинскую мечту недавно.

Еще один депутат ГМ Гиоргий Цагареишвили риторически спросил Нино Ломджария, не думала ли она обратиться напрямую в Конституционный суд с просьбой аннулировать Конституционный договор, заключенный между государством и церковью.

«Кто дал вам право ставить под сомнение легитимность избранного народом лидера политической силы, председателя?» — спросила омбудсмена депутат ГМ Нино Цилосани.

Еще один депутат ШМ Мариам Лашхи спросила Нино Ломджария, почему омбудсмен не поддерживает женщин-политиков, «ставших жертвами буллинга». Еще один депутат ГМ Рима Беридзе подчеркнула реагирование со стороны омбудсмена только на случаи «нарушения прав» в отношении только одной политической силы — предположительно Единого национального движения.

В то же время несколько депутатов от ГМ попросили Нино Ломджария объяснить, что означает ее заявление о том, что «иногда огонь от бомб может быть лучше того позора и жжения, которые испытали многие грузины после слов Ираклия Гарибашвили».

Депутат Грузинской мечты Рати Ионатамишвили посоветовал Нино Ломджария использовать соответствующую терминологию, говоря об лицах с ограниченными возможностями, и сказал ей, что, когда она назвала власть «ослепленной ненавистью» на слушаниях в комитете, она поощряла дискриминацию в отношении лиц с ограниченными возможностями.

Председатель Парламента Шалва Папуашвили напомнил народному защитнику о его полномочиях в связи с заявлениями о статусе кандидата в члены ЕС, и указал, что ее полномочия не включают надзор за тактикой и инструментами внешней политики страны.

Вопросы депутатов от оппозиции

Отличающееся отношение к омбудсмену проявили представили оппозиции. В отличие от Грузинской мечты, они одобрили доклад народного защитника и поблагодарили ее за пятилетнюю работу.

Основная часть вопросов представителей оппозиции была связана с недостатками по различным направлениям в части защиты прав человека и рекомендациями по их исправлению.

Например, независимый депутат Тамар Кордзаия спросила Нино Ломджария, почему возникают проблемы с выполнением ее рекомендаций. Депутат от партии «За Грузию» Анна Бучукури поинтересовалась у омбудсмена, какие действенные меры следует принять для ликвидации детской бедности.

Вопрос депутата от Национального движения Романа Гоциридзе касался механизма реализации рекомендаций омбудсмена в направлении незаконного прослушивания. Депутат от Стратегии Агмашенебели Теона Акубардия поинтересовалась рекомендациями народного защитника в направлении защиты прав национальных меньшинств и их гражданской интеграции.

Вопросы членов партии «Гирчи» в основном касались взглядов Нино Ломджария на функции народного защитника и права человека. Депутат от Партии Европейских социалистов Придон Инджия спросил у омбудсмена, нужен ли вообще этот институт в условиях верховенства закона.

Ответы омбудсмена

Отвечая на вопросы депутатов, Нино Ломджария подчеркнула, что она была объектом «дезинформации» и «дискредитации» на протяжении всей своей 5-летней деятельности, хотя Аппарат омбудсмена смог еще больше завоевать общественное доверие. Нино Ломджария также подчеркнула, что выполнила главное обязательство, что Институт народного защитника должен быть независимым.

«Возможно, с учетом политических предпочтений, кому-то нравилось то, что я делала, кому-то не нравилось, но никто не ставил под сомнение независимость народного защитника, в том числе от государственных органов, и это, наверное, самое главное», —подчеркнула она.

В ответ на заявления депутатов Грузинской мечты о предвзятости по отношению к конкретной политической силе народный защитник отметила, что она действительно была предвзятым «в пользу прав людей» и не была нейтральной «к фактам нарушения прав».

«У меня всегда была твердая позиция в отношении фактов нарушения прав, несмотря на сопротивление и конфронтацию, которые у меня были с влиятельными и могущественными институтами и людьми на протяжении всех этих лет», — сказала омбудсмен.

В ответ на вопрос об иске омбудсмена к Парламенту в Конституционный суд Нино Ломджария пояснила, что Аппарат омбудсмена считает, что гарантированное Конституцией право на равенство с другими религиозными конфессиями было нарушено, и иск служит его устранению.

На вопрос, что она думает о роли Православной Церкви в истории страны, Нино Ломджария ответила: «Я думаю именно то, что говорит Конституция Грузии о Православной Церкви Грузии. Вы знаете, что есть соответствующая запись, которая подчеркивает ее особую роль в истории страны и в общественной жизни страны. Я всегда была защитником Конституции Грузии, и поэтому полностью разделяю эту запись».

Отвечая на вопрос Нино Цилосани по поводу постановки под вопрос легитимности председателя Грузинской мечты, омбудсмен подчеркнула, что ее заявления были «достаточно мягкими» и «можно было сказать больше». «Г-н (Ираклий) Кобахидзе вышел и пригрозил с парламентской трибуны народному защитнику Грузии и созданной им группе экспертов (для наблюдения за состоянием здоровья Михаила Саакашвили), что мы будем привлечены к уголовной ответственности, потому что мы защищаем права человека», — заявила Нино Ломджария.

Также в ответ на слова членов Грузинской мечты о том, что институт народного защитника не пользуется доверием общественности, Нино Ломджария подчеркнула, что все объективные исследования «подтверждают, что народный защитник пользуется гораздо большим доверием общества, чем этот орган (Парламент), где мы сейчас находимся».

«Для меня большая честь, что в этих исследованиях народный защитник занимает место самого высокого доверия рядом с такими государственными институтами, как армия, Патрульная полиция, органы самоуправления», — сказала народный защитник.

В конце выступления Нино Ломджария пожелала Парламенту избрать более критичного народного защитника, чем она, и добавила: «кроме того, я хотела бы, чтобы мы вместе отпраздновали получение в ближайшем будущем статуса кандидата в члены ЕС и присоединение к ЕС в будущем».

