Срок полномочий действующего народного защитника Грузии Нино Ломджария истекает 9 декабря, поэтому страна готовится к избранию нового омбудсмена. Новому народному защитнику необходимо заручиться поддержкой 90 депутатов Парламента, что делает сотрудничество между правящей Грузинской мечтой и оппозицией еще более важным в этом процессе, поскольку ни одна парламентская группа не имеет достаточного количества голосов, чтобы самостоятельно утвердить народного защитника.

Что происходило до этого времени?

31 августа Грузинская мечта заявила, что в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии , выданными с целью получения страной статуса кандидата в члены ЕС, в Парламенте зарегистрированы законодательные поправки , согласно которым будут прописаны общие критерии оценки кандидата в омбудсмены. Тогда председатель фракции Грузинская мечта Мамука Мдинарадзе заявил, что Грузинская мечта не будут представлять своего кандидата на пост омбудсмена.

9 сентября Парламент в ускоренном порядке утвердил новые правила и процедуры избрания народного защитника. Согласно изменениям в Регламенте Парламента, председатель Парламента создает комиссию в составе 9 человек, которая будет оценивать кандидата на должность омбудсмена и представлять оценки депутатам. Парламент приступит к рассмотрению кандидатов после того, как депутаты отберут не менее 7 из них.

Как гражданский сектор оценивает процесс и каковы его ожидания?

Председатель неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) Ника Симонишвили заявил в беседе с «Civil Georgia», что у него нет претензий к Комиссии по оценке кандидатов на должность омбудсмена, однако, то, что председатель Парламента мог единолично назначать ее членов, «нехорошо». «Несмотря на то, что результат в итоге неплохой, это правило не вызвало доверия у многих организаций», — сказал он. По словам Симонишвили, важно и то, что «эта оценочная группа не имеет никакой фильтрующей функции», их оценки носят рекомендательный характер, «и политические группы либо будут это учитывать, либо нет». «То есть, если эта группа поставит кандидату низкую оценку, не исключено, что он будет избран народным защитником», — добавил он.

По словам директора «Международного общества за справедливые выборы и демократию» (ISFED) Нино Долидзе, Комиссия по оценке кандидатов в омбудсмены должна быть объективной в момент принятия решения и поддерживать их кандидатов на следующем этапе. Однако она подчеркнула, что «у этой комиссии нет большой функции» и окончательное решение остается за Парламентом. «Основной процесс будет в Парламенте Грузии. Парламент, а в данном случае правящая партия, должны показать, что они действительно хотят независимого, беспристрастного кандидата, и после этого мы оценим процесс», — сказала она, добавив, что для этого решения нужен консенсус между партиями.

Представитель «Фонда Открытого общества» Гиорги Читидзе подчеркнул расплывчатость критериев при оценке кандидатов комиссией и отметил, что «было бы хорошо выслушать кандидатов публично, и чтобы был компонент собеседования». По его словам, также непонятно, каким образом сам председатель Парламента укомплектовал эту комиссию. Говоря о процедуре после оценки, Читидзе также заявил, что требование об отборе депутатами не менее 7 кандидатов является «искусственным» и «существует специально для того, чтобы оппозиционное крыло не могло сформироваться на одном-двух достойных кандидатах». «В конечном счете, этот парламентский процесс, который якобы предусматривает выполнение одной из 12 рекомендаций, содержит недостатки», — подчеркнул он.

Одним из главных вопросов в процессе избрания нового омбудсмена, который волнует главу организации «Сапари» Байю Патараия, заключается в том, что Грузинская мечта не встретилась с представителями неправительственного сектора, что, по ее словам, является показателем того, что «они не хотят сотрудничать». «Когда избирали (действующего омбудсмена) Нино Ломджария, (представители правящей команды) встречались с гражданским сектором и была действительно политическая воля… в этом году, к сожалению, такого сотрудничества мы не видим», — сказала она в беседе с телеканалом «Мтавари архи» 29 сентября. Патараия также напомнила о заявлении председателя Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, в котором он отметил, что Грузинская мечта не повторит ошибку, допущенную во время избрания Нино Ломджария. «Прямым образом подразумевается, что они больше не будут поддерживать независимого кандидата. Соответственно, ничего хорошего мы не ожидаем», — подчеркнула она. 30 сентября Патараия также написала в Facebook, что у Грузинской мечты, вероятно, уже есть кандидат фаворит на должность омбудсмена, и это Кетеван Чачава, которая, по ее оценке, является «матерью нескольких GONGO (НПО, лояльные к власти)».

По словам председателя неправительственной организации «Демократическая инициатива Грузии» Эдуарда Марикашвили, демонстрируя, что у Грузинской мечты не будет своего кандидата на должность омбудсмена, она хочет создать среду, в которой «у общественности будет ощущение, что Грузинская мечта в этой части не участвует и в процесс отбора не вмешивается». «Но кроме того, какие процессы будут происходить за кадром, делать какие-либо прогнозы невозможно», — сказал он в беседе с «Мтавари архи» 29 сентября. Марикашвили также подчеркнул важность избрания нового омбудсмена на основе консенсуса сторон. «Многопартийность важна для легитимности, потому что она показывает обществу, что омбудсмен не является партийной должностью и не проводит партийных интересов». По словам Марикашвили, если власть поведет процесс таким образом, что останутся «очень большие знаки вопроса» или если она вообще провалит его, «это будет иметь очень большой международный резонанс». «Поэтому выбор кандидата на эту должность и стояние выше партийных интересов в этом процессе принципиально важно не только для Грузинской мечты, но и для страны в целом», — подчеркнул он.

