27 сентября группа неправительственных организаций, действующих в Грузии, в офисе «Фонда Открытого общества» представила трех кандидатов на должность народного защитника Грузии. Кандидатами, которые были выдвинутыми правозащитниками, являются:

Ана Абашидзе – руководитель общественной организации «Партнерство за права человека»;

– руководитель общественной организации «Партнерство за права человека»; Георгий Бурджанадзе – заместитель действующего народного защитника Нино Ломджария;

– заместитель действующего народного защитника Нино Ломджария; Нази Джанезашвили — бывший внесудебный член Высшего совета юстиции и директор общественной организации «Страж суда Грузии».

По сообщениям СМИ, в процессе отбора кандидатов в народные защитники участвовали более 50 организаций, в том числе «Ассоциация молодых юристов Грузии»; «Фонд Открытого Общества»; «Международное общество за справедливые выборы и демократию»; «Международная прозрачность — Грузия»; «Демократическая инициатива Грузии» и другие.

Аргументы НПО

После представления кандидатов председатель «Демократической инициативы Грузии» Эдуард Марикашвили заявил, что выдвинутые ими кандидатуры были отобраны на основе широкого консенсуса при участии и поддержке «разнообразных» организаций.

По его словам, если у правящей Грузинской мечты действительно есть реальное намерение выполнить рекомендации Еврокомиссии и принести пользу стране, «в том числе, с точки зрения защиты прав человека, народный защитник должен быть выбран именно из этих кандидатов». «На этом должны быть ориентированы и оппозиция, и позиция», — добавил он.

По словам председателя «Ассоциации молодых юристов Грузии» Ники Симонишвили, в процессе избрания омбудсмена важно достижение «правильного политического согласия» и в этом плане «проводить красные линии однозначно неправильно».

«Нужно, чтобы партии сели вместе, поговорили и пришли к соглашению, потому что реально все это может произойти, и устраивать какую-то деструкцию в связи с этим вопросом абсолютно недопустимо, потому что это необходимое решение для страны», — подчеркнул он.

«Мы отбирали кандидатов по таким критериям, что они имеют опыт действий в кризисных ситуациях и способны хорошо справляться с кризисами, что является одним из достоинств любого правозащитника», — заявил представитель «Фонда Открытого общества» Георгий Читидзе.

Политические оценки

По словам председателя Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, этим решением «богатые» неправительственные организации еще раз подтвердили, что «являются своего рода кланом и действуют по клановым принципам».

«Это открытый процесс, который мы предложили общественности, и в это время в полностью закрытом режиме несколько кланов НПО выдвигают своих кандидатов, конечно, во-первых это неприемлемо, а во-вторых — это показывает их отношение к событиям в целом», — добавил он.

«Пока сложно говорить о том, какого кандидата мы поддержим, это будет зависеть от оценок оценочной комиссии», — сказал депутат от Единого национального движения Леван Бежашвили, добавив, что «парламентская оппозиция, скорее всего, проведет консультации о том, какая стратегия лучше, чтобы представить кандидатов, чтобы они также получили поддержку большинства».

По словам лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, неправительственные организации действительно проделали «солидную работу» и представили «достойных среди достойных» кандидатов. «Я не знаю, что должна вбросить Грузинская мечта в качестве альтернативы этим трем кандидатам, да и не смогут вбросить», — добавил он.

Депутат от партии Лело за Грузию Саломе Самадашвили раскритиковала Ираклия Кобахидзе за его заявление в отношении НПО и расценила его заявление как «попытку дискредитации» гражданского сектора. «Если с таким настроем будет продолжать Грузинская мечта, это не принесет никаких результатов, сколько бы встреч председатель Парламента ни созывал в своем кабинете», — добавила она.

Конкурс для желающих стать народным защитником был объявлен 15 сентября и завершится 29 сентября. По имеющейся информации, на данный момент желание стать омбудсменом изъявили 7 кандидатов, в том числе депутат Парламента от Гирчи Иаго Хвичия.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)