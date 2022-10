13 октября Парламент Грузии обнародовал оценки кандидатов в омбудсмены, сделанные Оценочной комиссии, которая была создана председателем Ппарламента Шалвой Папуашвили.

Комиссия из 9 человек оценивала кандидатов по следующим четырем критериям: добросовестность и высокая репутация; беспристрастность и независимость; соответствующие профессиональные знания и практический опыт в области прав человека и основных свобод. Кандидаты могли получить максимум 10 баллов по каждому критерию.

Парламент приступит к рассмотрению кандидатов после того, как будет выдвинуто не менее семи кандидатов.

Подробные результаты

По общему количеству баллов, набранных желающими стать омбудсменами, с 321 баллом возглавляет список Ана Абашидзе, глава организации «Партнерство за права человека» (PHR), которая была номинирована неправительственными организациями. За ней следует Нази Джанезашвили, кандидат, выдвинутый правозащитниками, директор общественной организации «Страж суда Грузии» с 288 баллами. С 237 баллами на третьем месте Нугзар Кохреидзе, председатель Н(Н)ЮЛ Научно-интеллектуальный клуб «Диалог поколений». Георгий Бурджанадзе — заместитель народного защитника Грузии — 231 балл; Серго Махарадзе – юрист Союза профессиональных союзов Грузии – 223 балла; Марика Аревадзе – юрист адвокатского бюро «Аревадзе, Гонашвили и партнеры» по гражданско-правовой специализации – 221 балл; Тинатин Эрквания – немецкая юридическая компания Hengeler Mueller (Берлинский офис) – 221 балл; Георгий Мариамидзе – учредитель, директор Н(Н)ЮЛ «Институт защиты граждан» – 171 балл; Лела Гафриндашвили – председатель общественной организации «Женская инициатива за равенство» – 166 баллов; Кетеван Чачава – исполнительный директор организации «Центр развития и демократии» – 154 балла; Софио Деметрашвили – ассоциированный профессор Факультета права и международных отношений Технического университета Грузии – 152 балла; Николоз Николадзе – магистр истории международных отношений и дипломатии; Резерв дипломатической службы Грузии – 105 баллов; Александр Кобаидзе – председатель НПО «Ассоциация молодых правозащитников» – 78 баллов; Иаго Хвичия — депутат от партии «Гирчи» — 62 балла; Джемал Нателашвили – член Коллегии адвокатов Грузии – 56 баллов; Леван Кокорашвили – председатель правления «Союза молодых юристов» Кварельского района – 53 балла; Георгий Цобехия — управляющий партнер, директор адвокатского бюро «Георгий Цобехия и партнеры» — 53 балла; Мака Миндиашвили – основатель Н(Н)ЮЛ «Голос народа» – 17 баллов; Евгения Тавадзе – доктор медицинских наук – 4 балла.

Оценки по критериям Оценки

Добросовестность и высокая репутация

Ана Абашидзе – 79 баллов; Нази Джанезашвили – 69; Нугзар Кохреидзе – 57; Тинатин Эрквания — 53; Георгий Бурджанадзе — 49.

Беспристрастность и независимость

Ана Абашидзе – 80 баллов; Нази Джанезашвили — 65; Нугзар Кохреидзе — 56; Марика Аревадзе, Серго Махарадзе — по 52 балла. Гиорги Бурджанадзе, Тинатин Эрквания – по 42 балла.

Профессиональные знания

Ана Абашидзе – 78 баллов; Нази Джанезашвили – 77; Тинатин Эрквания — 75; Георгий Бурджанадзе – 71; Марика Аревадзе – 64.

Практический опыт

Ана Абашидзе – 84 балла; Нази Джанезашвили – 77; Георгий Бурджанадзе – 69; Нугзар Кохреидзе, Серго Махарадзе – по 64 балла; Марика Аревадзе – 57 баллов.

