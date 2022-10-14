Парламент опубликовал оценки Комиссии по кандидатам в омбудсмены
13 октября Парламент Грузии обнародовал оценки кандидатов в омбудсмены, сделанные Оценочной комиссии, которая была создана председателем Ппарламента Шалвой Папуашвили.
Комиссия из 9 человек оценивала кандидатов по следующим четырем критериям: добросовестность и высокая репутация; беспристрастность и независимость; соответствующие профессиональные знания и практический опыт в области прав человека и основных свобод. Кандидаты могли получить максимум 10 баллов по каждому критерию.
Парламент приступит к рассмотрению кандидатов после того, как будет выдвинуто не менее семи кандидатов.
Подробные результаты
- По общему количеству баллов, набранных желающими стать омбудсменами, с 321 баллом возглавляет список Ана Абашидзе, глава организации «Партнерство за права человека» (PHR), которая была номинирована неправительственными организациями.
- За ней следует Нази Джанезашвили, кандидат, выдвинутый правозащитниками, директор общественной организации «Страж суда Грузии» с 288 баллами.
- С 237 баллами на третьем месте Нугзар Кохреидзе, председатель Н(Н)ЮЛ Научно-интеллектуальный клуб «Диалог поколений».
- Георгий Бурджанадзе — заместитель народного защитника Грузии — 231 балл;
- Серго Махарадзе – юрист Союза профессиональных союзов Грузии – 223 балла;
- Марика Аревадзе – юрист адвокатского бюро «Аревадзе, Гонашвили и партнеры» по гражданско-правовой специализации – 221 балл;
- Тинатин Эрквания – немецкая юридическая компания Hengeler Mueller (Берлинский офис) – 221 балл;
- Георгий Мариамидзе – учредитель, директор Н(Н)ЮЛ «Институт защиты граждан» – 171 балл;
- Лела Гафриндашвили – председатель общественной организации «Женская инициатива за равенство» – 166 баллов;
- Кетеван Чачава – исполнительный директор организации «Центр развития и демократии» – 154 балла;
- Софио Деметрашвили – ассоциированный профессор Факультета права и международных отношений Технического университета Грузии – 152 балла;
- Николоз Николадзе – магистр истории международных отношений и дипломатии; Резерв дипломатической службы Грузии – 105 баллов;
- Александр Кобаидзе – председатель НПО «Ассоциация молодых правозащитников» – 78 баллов;
- Иаго Хвичия — депутат от партии «Гирчи» — 62 балла;
- Джемал Нателашвили – член Коллегии адвокатов Грузии – 56 баллов;
- Леван Кокорашвили – председатель правления «Союза молодых юристов» Кварельского района – 53 балла;
- Георгий Цобехия — управляющий партнер, директор адвокатского бюро «Георгий Цобехия и партнеры» — 53 балла;
- Мака Миндиашвили – основатель Н(Н)ЮЛ «Голос народа» – 17 баллов;
- Евгения Тавадзе – доктор медицинских наук – 4 балла.
Оценки по критериям Оценки
Добросовестность и высокая репутация
- Ана Абашидзе – 79 баллов;
- Нази Джанезашвили – 69;
- Нугзар Кохреидзе – 57;
- Тинатин Эрквания — 53;
- Георгий Бурджанадзе — 49.
Беспристрастность и независимость
- Ана Абашидзе – 80 баллов;
- Нази Джанезашвили — 65;
- Нугзар Кохреидзе — 56;
- Марика Аревадзе, Серго Махарадзе — по 52 балла.
- Гиорги Бурджанадзе, Тинатин Эрквания – по 42 балла.
Профессиональные знания
- Ана Абашидзе – 78 баллов;
- Нази Джанезашвили – 77;
- Тинатин Эрквания — 75;
- Георгий Бурджанадзе – 71;
- Марика Аревадзе – 64.
Практический опыт
- Ана Абашидзе – 84 балла;
- Нази Джанезашвили – 77;
- Георгий Бурджанадзе – 69;
- Нугзар Кохреидзе, Серго Махарадзе – по 64 балла;
- Марика Аревадзе – 57 баллов.
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